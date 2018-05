Scoccimarro steht wieder im MTV-Kader

Beim JC 71 Mönchengladbach wollen die Judo-Frauen des MTV Vorsfelde in der 1. Bundesliga Nord an die Top-Leistung des letzten Heim-Doppelkampftags gegen Bevergern (7:7) anknüpfen. Wenn Samstag von 17 Uhr an in der Mönchengladbacher Sporthalle beide Teams aufeinandertreffen, ist der JC der klare...