Tschechin Adamkova pfeift das CL-Endspiel

Wolfsburg Jana Adamkova aus Tschechien pfeift am Donnerstag das Finale in der Champions League zwischen dem VfL und Olympique Lyon. Die 40-jährige Ex-Nationalspielerin leitete bereits mehrere VfL-Partien in der Königsklasse. Zuletzt war sie beim Viertelfinal-Hinspiel 2016/17 gegen Lyon im Einsatz, als der...