Hehlingen will in Erfolgsspur zurück

Hehlingen. Vier Niederlagen am Stück haben die Fußballer des TSV Hehlingen zuletzt in der Bezirksliga einstecken müssen. Nach Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte droht der Mannschaft von Trainer Kenny Hülsebusch nun sogar der Abstiegskampf. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den TSV...