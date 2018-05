Wieder Gold-Flut für den AKBC

Es geht weiter mit der Gold-Flut für den AKBC Wolfsburg: Die Wolfsburger Kickboxer sahnten mit 15 Teilnehmern acht Titel bei der norddeutschen Meisterschaft in Munster ab. Ein Großteil der Gewinner hat sich damit auch das Ticket für die deutsche Meisterschaft in Eisenach am 9. Juni gesichert. ...