VfB-Athlet Grolla knackt zwei weitere EM-Normen

Wolfsburg . Fallerslebens Leichtathletik-Talent Phil Grolla hat am Wochenende bei der Bahneröffnung in Garbsen zwei weitere Normen geknackt, um an der Para-Europameisterschaft teilnehmen zu können. Die 100 Meter sprintete Grolla (MJ U18) in 11,57. Diese Zeit bedeutete nicht nur den Tagessieg, sondern auch...