VfL-Fechtnachwuchs erfolgreich unterwegs

Wolfsburg Die Nachwuchsfechter des VfL Wolfsburg waren wieder erfolgreich unterwegs. Beim Drachenturnier in Munster belegten in der weiblichen B-Jugend Charlize Kamp den zweiten und Hannah Klapproth den fünften Platz. In der männlichen B-Jugend landete Bennet Carius auf Rang 10. Bei den Schülern der...