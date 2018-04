Ohne Wenn und Aber – ein Sieg ist Pflicht

Wolfsburg. Zwei Frauenfußballteams, die in die künftig eingleisige 2. Bundesliga eingereiht werden könnten, stehen sich am Sonntag um 14 Uhr im VfL-Stadion am Elsterweg gegenüber: VfL Wolfsburg II/U23 empfängt FF USV Jena II zum Rückspiel. Die Gäste wissen derzeit...