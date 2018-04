Groß Lafferde schockt 1. FC

Wolfsburg Erst in den letzten vier Minuten verlor das am Tabellenende stehende Team des VfB Fallersleben das Heimspiel in der Frauenfußball-Oberliga gegen den Tabellenführer FFC Renshausen mit 0:3 (0:1). Bis dahin versuchten die Gastgeberinnen ehrgeizig, wenigstens einen Punkt zu retten. ...