Vier Monate währt die SSV-Durststrecke schon

Klappt es diesmal mit einem Dreier? Nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den SV Atlas Delmenhorst will der SSV Vorsfelde in der Fußball-Oberliga endlich wieder dreifach punkten und sich in der Tabelle nach oben orientieren. Dafür muss am Sonntag gegen den FC Eintracht Northeim ein Sieg her. ...