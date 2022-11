3:2 – Niklas Kühles Lucky-Punch lässt den MTV jubeln

Dritte Minute der Nachspielzeit. Mit einem letzten langen Pass aus der Abwehr wird Linus Queißer auf der rechten Außenbahn auf die Reise geschickt. Der 19-Jährige enteilt seinem Gegenspieler, zieht noch einmal auf, nimmt den Kopf hoch und sieht den mitgelaufenen Niklas Kühle. Der scheitert zunächst an Torhüter Alexander Fricke, setzt den Nachschuss jedoch in die Maschen. Kurz darauf versinkt Kühle unter der Traube seiner jubelnden Mitspieler. Kurzum: Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel gewinnt sein Heimspiel gegen den BSC Acosta in quasi letzter Sekunde mit 3:2 (1:2).

Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan atmete nach der Partie tief durch: „Unter dem Strich war der Sieg verdient. Allerdings müssen wir den Sack früher zuschnüren.“ Was den 43-Jährigen ärgerte, war der Chancenwucher, den seine Jungs vor allem zwischen der 60. und 85. Minute betrieben hatten. „Wir müssen früher dieses dritte Tor machen, dann wäre mehr Ruhe ins Spiel eingekehrt.“ Stattdessen entwickelte sich in Halbzeit 2 eine Art Privatduell zwischen Wolfenbüttels 17-Tore-Mann Carlos Christel und Acosta-Keeper Fricke.

Der späte Lohn nach vielen vergebenen Möglichkeiten

Und in drei Eins-gegen-eins-Duellen behielt der Schlussmann der Braunschweiger die Oberhand. Erst parierte Fricke beim Stand von 2:2 Christels Flachschuss (61. Minute), kurz darauf riss er gerade noch so den linken Arm als Reflex gegen den Schuss des 19-Jährigen MTV-Torjägers hoch. Das Duell ging in Minute 73 weiter: Christel schoss aus 14 Metern, Fricke war per Fußabwehr zur Stelle. Als Fricke auch noch Queißers Kopfball aus vier Metern entschärfte, drängte sich der Gedanke auf, dass der MTV abermals Punkte liegenlässt.

Doch weit gefehlt: Die Dogan-Elf zeigte sich von den Rückschlägen in Halbzeit 1 – nach Kühles Elfmetertor (11.) trafen Kai Pingel aus 45 Metern per Lupfer zum 1:1 und Maximilian Römsch (43.) im Nachsetzen zur 2:1-Gästeführung – von ihrer besten Seite. Die Mannschaft entfachte nach dem Seitenwechsel regelrechte offensive Druckwellen und brachte das Acosta-Tor mehrfach in Gefahr. Doch außer Jonas Klöppelts mit viel Wut und Wucht erzieltes Tor zum 2:2 (57.) gelang dem MTV lange Zeit nicht viel. Doch die Mannschaft ließ nicht locker und belohnte sich schließlich. Queißer zog auf, Kühle vollendete – wenn auch erst im zweiten Versuch.

MTV: Steinke – Plünnecke (64. Queißer), Diana, Schlüschen, Stöver (46. Patz) – Bauer, Linek (46. Grosonja), Klöppelt (80. Abou-Raya), Kühle – Christel.

Tore: 1:0 Kühle (11., Foulelfmeter), 1:1 Pingel (18.), 1:2 Römsch (43.), 2:2 Klöppelt (57.), 3:2 Kühle (90.+3).

