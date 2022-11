VfR Weddel erwartet „Weltklasse“-Gegnerin

Es sieht alles nach der sechsten Saisonniederlage des VfR Weddel in der Oberliga aus: Am Sonntag um 14 Uhr empfangen die Tischtennis-Frauen den SC Marklohe, der mit Ambitionen und hochkarätigen Spielerinnen agiert, während die Weddelerinnen weiterhin in Personalnöten stecken.

Die Lücke an Position 1 bleibt beim VfR bestehen, so dass Melanie Mosterdijk, Miriam Dederding und Linda Rudel jeweils eine Stufe in der Mannschaftsaufstellung nach oben klettern. Ersatzfrau Nadine Rudel ist erkrankt, wer an Position 4 aufschlägt noch unklar.

„Mit Marklohe kommt die stärkste Mannschaft der Staffel zu uns“, erklärt VfR-Trainer Hans-Peter Schlüter. Die bisherigen zwei Niederlagen holten sich die Gäste einmal beim Spitzenreiter Emmerke ab und einmal, als sie ohne ihre Spitzenspielerin antraten. „Shiho Ono ist eine Weltklassespielerin mit Bundesliga-Erfahrung. Sie ist unschlagbar. Es wird spannend sein, sie zu beobachten. An 2 haben die außerdem Nele Puls, die vor zwei Jahren noch 2. Bundesliga gespielt hat“, erklärt Schlüter die geringen Aussichten auf Erfolg.

lüp

