MTV Eintracht Hornburg legt früh den Grundstock zum Sieg

Am Ende machten sie es spannender, als es hätte sein müssen: Die Regionsoberliga-Handballer des MTV Eintracht Hornburg zitterten sich zum 32:30 (14:13)-Heimsieg gegen die SG Zweidorf/Bortfeld II – und das, nachdem der MTV Mitte der zweiten Halbzeit schon scheinbar sicher mit 26:18 vorne gelegen hatten.

Für MTV Eintracht Hornburg wird es noch einmal eng

Dass es noch einmal eng wurde, hatte sich seine Mannschaft selbst zuzuschreiben, erzählte Hornburgs Trainer Philipp Grünke. Denn: Als die Gäste aus dem Peiner Land nach 43 Minuten mit acht Toren ins Hintertreffen geraten waren, legten sie in Sachen Zweikampfführung nach. „Es wurde ruppiger auf dem Feld“, formulierte es Grünke, der sich entscheidungsfreudigere Schiedsrichter erwartet hatte. „Ich hätte mir eine oder zwei rote Karten gegen die Zweidorfer gewünscht“, sagte der MTV-Coach. „Da gab es Fouls in Situationen, in denen sie keinen Ball mehr spielen wollten.“

Luis Wallat mit super Leistung, Maurice Reppin hält den Kasten sauber

Mit der zunehmenden Härte der Gäste schwand das Zutrauen seiner Spieler, beherzt in die Lücken der Zweidorfer Deckung zu stoßen. Nur gut, dass sich die Hornburger zuvor ihr Torepolster erspielt hatten, von dem sie in der Schlussphase zehrten. Allen voran Youngster Luis Wallat hatte einen Sahnetag erwischt. Der Linksaußen war laut Grünke in den ersten 40 Minuten „die Linie hoch und runter gelaufen“. Mit 11 Toren erzielte Wallat den Tagesbestwert. Nur gut auch, dass MTV-Keeper Maurice Reppin seinen Kasten 40 Minuten lang regelrecht vernagelte. Erst in der Schlussphase war auch er gegen die immer wieder frei vor ihm auftauchenden Zweidorfer machtlos.

Zur Wende reichte es für die Gäste nicht mehr. „Mund abputzen, weiter geht’s“, sagte Grünke. „Wichtig ist der Sieg. Den wollten wir haben, den haben wir.“

MTV: Reppin, Rapmundt, Strohäcker – Gille 9, Wallat 11, Schulze, Stolze, Creydt 1, Nils Demmler 2, Heilmann 2, Seifried 3, Müller 1, Nick Demmler 3.

