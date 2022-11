A-Junioren des MTV Wolfenbüttel mühen sich zum Pokalerfolg

Nur die A-Junioren des MTV Wolfenbüttel setzten sich im Fußball-Bezirkspokal durch und erreichen Runde 4. Die B-Jugendmannschaft des MTV feiert in der Meisterschaft einen Arbeitssieg. Germania Wolfenbüttel ist mit den B-Junioren aus dem Pokal ausgeschieden.

A-Junioren, Bezirkspokal: MTV Wolfenbüttel gewinnt in Bad Harzburg

TSG Bad Harzburg – MTV Wolfenbüttel 3:5 (1:3). Tore: 0:1 Eric Hammer (7.), 0:2, 0:3 Berkay Kartal (19., 34.), 1:3 (37.), 2:3 (65.), 2:4 Piotr Adam Ostapowicz (67.), 3:4 (72.), 3:5 Jasper Schmiedel (79.).

„Für die neutralen Zuschauer war es bestimmt ein sehenswertes Pokalspiel“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Ich war dagegen nicht unbedingt begeistert, denn meine Spieler haben die Bad Harzburger nicht ernstgenommen.“ Die schnelle 3:0-Führung der Wolfenbütteler resultierte nicht aus herausgespielten Treffern, sondern aus individuellen Fehlern der TSG. „Wenn wir in der Liga unsere Ziele erreichen wollen, können wir uns so nicht verkaufen. Insgesamt sind wir aber verdient in die nächste Pokalrunde eingezogen“, resümierte Pfitzner, der der TSG ein Lob aussprach: „Die Bad Harzburger haben über die gesamte Spielzeit aufopfernd verteidigt.“

MTV Wolfenbüttel II – FC Eintracht Northeim 0:3 (0:2). Tore: 0:1 (4.), 0:2 (21. Eigentor), 0:3 (70.).

„Trotz des frühen Gegentreffers haben wir sehr gut dagegengehalten, waren aber offensiv zu harmlos“, berichtete MTV-Trainer Achim Freitag. „Nach dem 0:2 fehlte dann ein wenig der Glaube an eine weitere Pokalüberraschung.“ In der zweiten Halbzeit erspielte sich der MTV noch einige weitere Großchancen, ließ sie aber allesamt ungenutzt. Mit dem dritten Gegentreffer war die Partie entschieden. „Northeims Sieg geht unter dem Strich in Ordnung, obwohl ein Klassenunterschied nicht zu erkennen war“, sagte Freitag.

C-Junioren, Bezirkspokal: Germania Wolfenbüttel ist ausgeschieden

Lehndorfer TSV – BV Germania Wolfenbüttel 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Fabio Paldino (3.), 1:1 (10.), 2:1 (29.), 2:2 Leon Mewes (34.), 2:3 Lorne Hoppe (38.), 3:3 (49.), 4:3 (56.).

„Diesen Pokalfight haben wir aufgrund mangelnder Chancenverwertung und teilweise fehlendem Einsatz verloren“, sagte BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. „Auf dem kleinen Kunstrasen haben die Lehndorfer uns nicht ins Spielen kommen lassen. Sie waren von Beginn an griffiger und hatten den größeren Willen, das Spiel zu gewinnen.“ Lehndorf habe laut Fahlbusch „die meiste Zeit über gut verteidigt und nach Ballgewinn clever gekontert“. Bei seiner Mannschaft vermisste er „das letzte Aufbäumen“.

B-Junioren, Meisterschaft

Landesliga: MTV Wolfenbüttel – U.S.I. Lupo Martini 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Luis Bendix Canete Cerrillo (68.).

„Nach der langen Spielpause, wir haben insgesamt zehn Tage nicht trainieren können, fiel es uns zunächst sehr schwer, unseren Rhythmus zu finden, obwohl wir von Beginn an überlegen waren“, erzählte MTV-Trainer Henrik Hagemann. „Durch geduldiges Spiel in der Defensive und gezielte Bälle in die Spitze konnten wir uns einige Möglichkeiten erarbeiten, von denen eine zum Treffer führte“, sagte der Wolfenbütteler Trainer. „Insgesamt war es ein Arbeitssieg meiner Mannschaft.“

