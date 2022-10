Birgit Gelhards „Schnibbelkunst“ ebnet den Erfolgsweg

Die gefürchteten Schnittvarianten von Birgit Gelhard gaben den Ausschlag zugunsten des TTV Evessen im Nachbarschaftsduell der Tischtennis-Verbandsliga mit dem RSV Braunschweig IV. Die Börßumerin trug in drei Einzeln und im Doppel an der Seite von Laura Kleinwächter maßgeblich zum 8:5-Erfolg des TTV-Quartetts über die Rasensportlerinnen bei.

Die „Säge“ der früheren Oberligaspielerin des ESV Börßum zeigte nicht nur im Duett mit Laura Kleinwächter beim 3:0-Triumph über die Links-Rechts-Kombination Angela Walter/Christiane Schultze Wirkung, sondern auch in den Einzeln hatte die abgeklärte Konterspielerin stets die bessere Lösung parat. Mit ihrer „Schnibbelkunst“ degradierte sie Schultze im ersten Einzel in drei Sätzen zur Statistin.

Birgit Gelhard gewinnt auch gegen die starke Jingru Chen

Selbst Jingru Chen, die mit einer 7:4-Bilanz anreiste, musste sich der Nummer 3 des TTV in vier Durchgängen beugen. „Das war nicht einfach für Birgit. Jingru wurde immer besser, aber im vierten Satz war sie gegen Birgits scharfe Schnittbälle machtlos“, lobte Heike Kleinwächter ihre Teamkollegin nach dem 11:3-Sieg. Dass man auch im Seniorenalter Steigerungspotenzial besitzt, bewies Gelhard im Duell mit der früheren deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterin Angela Walter. „Birgit hat ihre Bälle so gut in die Ecken gesetzt, dass Angela nicht so viel ziehen konnte“, erzählte Heike Kleinwächter.

Positive Akzente setzte auch Kleinwächter selbst, die zwar im Duett mit Ines Capelle über Hohls/Chen nach einer 2:0-Führung mit 2:3 den Kürzeren zog und gegen Walter im ersten Einzel in fünf Sätzen unglücklich ins Hintertreffen geriet. Doch gegen Linkshänderin Hohls bewies die Offensivspielerin in der Verlängerung des Entscheidungssatzes beim 14:12 mentale Konstanz. Sie sorgte zudem gegen Schultze für den umjubelten Matchpunkt zum 8:5. Die restlichen Zähler steuerten Laura Kleinwächter und Ines Capelle bei.

„Insgesamt sieht es nach diesem Erfolg deutlich besser aus als im Vorjahr. Vor der Saison haben wir uns das nicht erträumt“, kommentierte Heike Kleinwächter überaus zufrieden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de