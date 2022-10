B-Junioren des BV Germania verlieren erneut nach Führung

Während die A-Junioren-Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel zu Hause einen ungefährdeten Sieg über den 1. SC Göttingen 05 II feierten, kassierten die B-Junioren des BVG eine empfindliche Heimniederlage gegen die Freien Turner Braunschweig II. Ohne Spiel zu drei Punkten kamen die A-Junioren des MTV Wolfenbüttel. Die JSG Weper trat zum Spiel in der Lessingstadt nicht an.

A-Junioren

Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – 1. SC Göttingen 05 II 8:0 (3:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 5:0 Adam Dogan (20., 27., 57., 75.), 2:0 Lennard Lacheiner (26.), 6:0 Ahmad Altunc (86.), 7:0 Marcel Golkowski (87.), 8:0 Leon Dawidowski (90.).

Gegen einen geschwächten Gegner aus Göttingen, der seinen Kader mit zahlreichen Spielern jüngerer Jahrgänge auffüllen musste, taten sich die Wolfenbütteler in den ersten zehn Minuten etwas schwer.

„Ich konnte bei einigen meiner Spieler eine gewisse Verunsicherung feststellen, nachdem wir lange Zeit keinen Sieg mehr eingefahren hatten“, sagte BVG-Trainer Nenad Radojevic. „Nach dem ersten Treffer und mit der Führung im Rücken wurde unser Spiel jedoch immer besser.“

Die Germanen zeigten schöne Spielzüge, aus denen sehenswerte Treffer resultierten. Radojevic: „Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung möchte ich besonders Adam Dogan hervorheben, der vier Treffer erzielte. Der Sieg war ein wichtiges Erfolgserlebnis für uns vor dem Derby in zwei Wochen gegen den MTV Wolfenbüttel.“

MTV Wolfenbüttel – JSG Weper: Nichtantritt Gast.

Die JSG aus dem Landkreis Northeim trat nicht an, so dass die Partie mit 5:0 für den MTV gewertet wird.

B-Junioren

Landesliga Süd: BV Germania Wolfenbüttel – Freie Turner Braunschweig II 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Anzelu-Michel Pokos (33.), 1:1 (38., Elfmeter), 1:2 (42.), 1:3 (45.), 1:4 (51.).

„Wir haben uns eine super erste Halbzeit mit elf Minuten Tiefschlaf zunichtegemacht, in denen uns jegliche körperliche Präsenz fehlte“, hatte BVG-Trainer Vincent Schwarz einen konkreten Erklärungsansatz für die Niederlage seiner Elf. „Wir müssen es endlich mal schaffen, unsere Führungen zu verteidigen. In fünf Partien gehen wir verdient in Führung und geben das Spiel dann jedes Mal wieder aus den Händen.“

