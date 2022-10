Salzdahlum. Der MTV verliert auch das Heimspiel gegen Arminia Vöhrum. Das Tor beim 0:1 fällt bereits in der 2. Spielminute.

Für die Salzdahlumer um Welat Kaygusuz (am Ball) lief gegen Vöhrum wenig zusammen.

Fußball-Bezirksliga Salzdahlumer Durststrecke dauert an

Der MTV Salzdahlum ist in der Fußball-Bezirksliga 2 endgültig vom Erfolgsweg abgekommen. Auch im Heimspiel gegen Arminia Vöhrum sprang nichts Zählbares heraus. Ein Gegentreffer in der 2. Minute – Lukas-Nigel Nensel schob den Ball nach einer Ecke aus zwei Metern hinter die Torlinie – besiegelte die 0:1 (0:1)-Heimniederlage des MTV.

Salzdahlums Keeper Mats Hahne, der den Ball unterschätzt hatte, war nicht ganz schuldlos am Gegentreffer. Dass es nach 15 Minuten indes nicht 0:2 oder 0:3 aus ihrer Sicht stand, hatten die Salzdahlumer dagegen ihrem Schlussmann zu verdanken, der mehrmals als Sieger aus Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Vöhrumer Angreifer hervorging. Nachdem die Drangperiode der Gäste beendet war, übernahmen die Salzdahlumer die Regie.

Fußballerische Elemente fehlen im Salzdahlumer Spiel komplett

Das Problem der Hausherren: Mentalität und Laufbereitschaft passten zwar, die fußballerischen Elemente in ihrem Spiel vernachlässigten die Salzdahlumer in dieser Partie aber all zu oft. „In dieser Beziehung waren wir einfach nicht gut genug, das war ärgerlich“, sagte Salzdahlums Trainer Jens Hueske.

Die Gastgeber spielten sich zwar gelegentlich in die torgefährliche Zone der Vöhrumer, wirklich zwingend waren sie dabei aber nur selten. Dass Spieler wie Phil Syfus oder Björn Struck wegen muskulärer Probleme fehlten, ließ Hueske nicht als Entschuldigung gelten. „Wir waren gut genug besetzt, um zumindest unentschieden zu spielen.“

Tor: 0:1 Nensel (2.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de