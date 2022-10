HG Elm reist als Außenseiter in den Solling

Schöppenstedt. In Sachen Personal drückt bei der Mannschaft von Andreas Simon der Schuh. Am Samstag geht’s gegen die „etablierte“ HSG Schoningen/Uslar/Wiensen.

Gerrit Gerloff, im bisherigen Saisonverlauf ein Leistungsträger der HG Elm, tritt mit seiner Mannschaft am Samstag als Außenseiter in Uslar an.

Heimspiele sind im bisherigen Saisonverlauf für den Handball-Landesligisten HG Elm eine Bank, Auswärtspartien dagegen kaum vergnügungssteuerpflichtig. Drei Siege sprangen bei drei Auftritten vor eigenem Publikum heraus. Auswärts drückt der Mannschaft dagegen der Schuh. In zwei Partien gab’s zwei deutliche Niederlagen. Mit 6:4 Punkten ist die Mannschaft immerhin im Soll.

Auch an diesem Samstag ist das Elm-Team klarer Außenseiter. Die Reise führt in den Solling nach Uslar, Gastgeber ist dort um 19.30 Uhr die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen. „Schoningen ist eine etablierte Landesliga-Truppe, die das Zeug hat aufzusteigen“, sagt Elm-Trainer Andreas Simon, der auf den Faktor Zeit setzt. Ab November, also nach der anstehenden dreiwöchigen Herbstferien-Unterbrechung der Saison, „haben wir wieder vier, fünf wichtige Spieler mehr mit dabei“, blickt Simon voraus. „Dann werden wir auch in Auswärtsspielen wieder konkurrenzfähiger sein. Spätestens dann können wir auch vor Partien in fremden Hallen sagen: Wir fahren dort hin, um anzugreifen und zu gewinnen.“

An diesem Samstag muss der HG-Coach indes erneut mit einem Mini-Aufgebot auskommen. Die Erfolgschancen in Uslar sind entsprechend gering. Ein Beispiel: Der beruflich derzeit arg eingespannte Jan-Hendrik Vahldiek, in zwei der fünf Spielen dabei und mit 24 Treffern bester HG-Torschütze, fehlt weiterhin.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de