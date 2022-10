Herzöge beweisen mentale Stärke auf glattem Boden

Wolfenbüttel. Der Lauf hält an! Die Basketballer der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel haben auch das Spitzenspiel der 2. Regionalliga in Berlin für sich entschieden.

Dritter Sieg in Folge, Verstärkung in Sicht: Für die Basketballer der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel läuft es rund in der 2. Regionalliga. Kurz vor dem 70:60 (12:17, 10:17, 26:10, 22:16)-Erfolg beim SSC Südwest Berlin trudelte die Meldung ein, dass die ersehnte Center-Verstärkung aus Übersee unter Dach und Fach ist.

Doch zunächst zum Spiel: Ohne zahlreiche Erkrankte – unter anderem David Röll – traten die Herzöge mit einer Rumpftruppe aus neun Akteuren an. Die Halle in Berlin-Lankwitz sei zudem eine Katastrophe gewesen. „Der Boden war zu glatt, um Tempowechsel zu gehen. An den Holzbrettern hingen schiefe Körbe. Leider haben wir uns davon zu sehr beeinflussen lassen“, berichtete Herzöge-Coach Maxim Hoffmann. Vor allem offensiv fanden die Gäste zunächst überhaupt nicht ins Spiel.

Trotz des 22:34-Rückstandes zur Halbzeitpause glaubten die Wolfenbütteler aber weiterhin an ihre Chance. „Wir wussten, dass wir den Gegner beherrschen“, sagte der Coach. Das dritte Viertel sei zwar „nicht schön anzuschauen“ gewesen, „aber wir haben den Ball reingekämpft“, erklärte Hoffmann.

Die in der ersten Halbzeit noch teilweise vergebenen freien Korbleger fanden jetzt ihren Weg ins Ziel. Zudem trafen Kai Globig und Jannis Nielandt von der Dreipunktlinie. „Das waren Würfe, die perfekt gepasst haben. Anders wäre es bei diesen Körben nicht möglich gewesen“, meinte der Trainer.

Im vierten Viertel haben die Routiniers Globig, Elias Güldenhaupt und Till Jeske das ansonsten sehr junge Wolfenbütteler Team zum Sieg geführt. „Alle haben Gas gegeben. Das war ein Mentalitätsspiel. Bei uns haben einfach alle toll zusammengehalten und sich gegenseitig bis zum Schluss unterstützt“, berichtete Hoffmann. Den Ausfall von Stamm-Aufbauspieler Röll habe das Team – unter anderem mit dem stark aufspielenden Nielandt – sehr gut kompensieren können. Auf der Center-Position sei das bisher dagegen nicht möglich gewesen. „Da sind wir zu dünn besetzt“, sagte Hoffmann.

Der Coach freut sich daher auf den nun feststehenden Neuzugang: Der 27-jährige US-Amerikaner Leon Williams wird in dieser Woche in Wolfenbüttel erwartet. Zuletzt hatte der 2,02 Meter große Center professionell in El Salvador gespielt. Seine basketballerische Ausbildung erhielt er an der Trinity International University (Großraum Chicago), mit deren Team er in der unterklassigen NAIA-College-Liga aktiv war.

„Er bringt eine gute Physis unterm Korb mit und ist für seine Athletik und Größe ein Spieler, der viel läuft und schnell umschalten kann“, sagte Hoffmann. Mit dem Neuzugang sind die Herzöge auf der großen Position noch flexibler. „Er war allerdings noch nie in Europa, wir müssen abwarten, wie wir ihn integrieren können“, tritt Hoffmann zunächst erst mal auf die Euphoriebremse.

MTV/BG: Globig 21/2 Dreier, Güldenhaupt 16, Jacobsen 6, Jeske 2, Nielandt 9/2, N. Pfannenschmidt 2, O. Pfannenschmidt 3, Römer 5, Uster 6.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de