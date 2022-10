HG Elm verkauft sich zu acht lange Zeit teuer

Eine erneute deutliche Auswärtsniederlage quittierte die HG Elm um Kai Vahldiek (beim Wurf). In Geismar traten die Elm-Handballer jedoch nur mit acht Feldspielern an.

Mit leeren Händen kehrten die Landesliga-Handballer der HG Elm von ihrem Auswärtsspiel in der Staffel Süd beim MTV Geismar zurück. Die mit nur acht Feldspielern angereisten Elm-Handballer unterlagen mit 32:39 (18:23) und doch wagte HG-Trainer Andreas Simon den Blick in die Glaskugel: „Wären wir hier mit einer normalen Stamm- oder Startsieben angetreten, hätten wir nicht verloren.“

Zwei A-Jugendliche und eine Aushilfe stehen im Kader der HG Elm

Die HG plagten die altbekannten Personalprobleme. Unter den acht Feldspielern befanden sich in Geismar die A-Jugendlichen Gerrit Gerloff und Noah Kaufmann sowie Roland Banick, 48-jährige Aushilfe aus der „Zweiten“. Simon hatte im Vorfeld zahlreiche Absagen seiner Spieler erhalten. „Wir wussten um unsere Personalprobleme und haben versucht, das Spiel zu verlegen“, erzählte der Elm-Trainer. Das Problem: Geismar stimmte nicht zu. „Als wir die Halle betraten, wussten wir warum: Bei denen war die Bank mit 18 Mann besetzt – 14 Spieler und vier Betreuer.“

Dem sportlichen Spielfilm fehlte über weite Strecken der Partie die Spannung. Die HG hielt, so lange die Kräfte reichten, ordentlich mit. In Unterzahl musste sie schließlich von 10:11 auf 11:16 abreißen lassen. „Diese Hypothek haben wir mit uns geschleppt“, sagte Simon.

Simon bemängelt unruhige Linie der Unparteiischen

Erschwerend kam laut Simon hinzu, dass die Unparteiischen eine unruhige Linie pfiffen. „Es war wahrlich kein hartes Spiel“, konstatierte der HG-Coach. „Trotzdem haben die Beiden 15 Zeitstrafen verteilt, davon allein neun an uns“, so Simon weiter. „Ich habe keine Ahnung, was die Schiris manchmal so gesehen haben wollen.“

Als Alexander Scheller, einer von nur drei Rückraumspielern der Gäste, die rote Karte sah (49.), hatte Geismar in der Schlussphase leichtes Spiel. „Wir hatten nach Alexanders Hinausstellung mit Gerrit Gerlof und Noah Kaufmann nur noch zwei Rückraumspieler auf der Platte“, erzählte Simon. „Das konnten wir nicht mehr kompensieren. Deshalb ging es für uns in den letzten Minuten nur noch darum, den Rückstand und die Niederlage in Grenzen zu halten.“ Nur gut, dass HG-Torhüter Florian Meyer noch einige Male auf dem Posten war und es bei „nur“ 39 Gegentoren blieb.

HG: Meyer, Rokitta – Gerloff 7, Kaufmann 6, Scheller 4, K. Vahldiek 5, S. Maack, J. Maack 4, Schoel 6, Banick.

