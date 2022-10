Volle Punkte-Ausbeute für den MTV Wolfenbüttel II

Wolfenbüttel. Die Meesche-Kicker nutzen den Doppelspieltag perfekt aus. Roklum gewinnt das Kreisderby in Fümmelse und geht in Goslar unter.

In den Samstagspielen der Fußball-Bezirksliga 3 zeigte der MTV Wolfenbüttel II dem SC Gitter deutlich die Grenzen auf. Effektive Roklumer setzten sich im kreisinternen Duell in Fümmelse durch, während Arminia Adersheim nach einem 0:2-Rückstand gegen den VfL Oker Moral zeigte und noch einen Punkt sicherte. In den Montagspielen machte die MTV-Reserve die Komplettausbeute des Wochenendes perfekt, Adersheim glich ein zweites Mal einen Rückstand aus, während Roklum in Goslar unter die Räder kam.

Die Samstagspiele

SV Fümmelse – SG Roklum/Winnigstedt 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Schulze (39.), 0:2, 1:3 Eggers (43., 65.), 1:2 Tetzel (60.).

„Es war ein gebrauchter Tag für uns“, stellte Fümmelses Spartenleiter Mehmet Elbir fest, der Trainer Daniel Gustedt (Urlaub) vertrat. „Wir waren nie im Spiel, weder körperlich noch geistig.“ Das zeigte sich kurz vor der Pause: Zwei Fümmelser Ballverluste im Mittelfeld, zwei schnelle Umschaltmomente der Roklumer – schon stand es 0:2 aus Sicht der SVF. Dominik Schulze (39.) und Kai-Niclas Eggers (43.) ließen die Gäste jubeln. Marvin Tetzels Freistoßtor zum 1:2 sorgte nach 60 Minuten für Hoffnung bei den Fümmelsern. Doch das war’s offensiv von den Platzherren.

„Auch wir haben offensiv nicht wahnsinnig gut gespielt“, stellte SG-Spielertrainer Pascal Krafft fest. Doch die Roklumer waren effektiv vor dem Tor. Eggers schnürte seinen Doppelpack, mit dem 3:1 (65.) war die Partie durch. An der Seitenlinie jubelte ein Roklumer besonders: Niklas Fritz sah sich die Partie an Krücken an. Er hatte sich zuletzt gegen Bleckenstedt das Kreuzband gerissen, auch der Meniskus wurde beschädigt. „Wir haben für Niklas gewonnen“, sagte Krafft.

MTV Wolfenbüttel II – SC Gitter 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Bischoff (25.), 2:0 Schmiedel (33.), 3:0 Thiele (40.), 3:1 Rost (59.), 4:1 Kara (61.), 5:1 Sarizki (77.).

Die MTV-Reserve wies den Landesliga-Absteiger locker in die Schranken. „Wir haben eine sehr gute erste und eine reife zweite Halbzeit gespielt“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Wir waren wacher, präsenter in den Zweikämpfen und einfach torgefährlicher. Das Spiel lief nur in eine Richtung.“ Lediglich zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten die Gäste aus dem Süden Salzgitters mehr Engagement und kamen zum 1:3-Anschlusstor. Es blieb ein Strohfeuer. Der MTV II reagierte prompt mit dem 4:1. „Anschließend haben wir das Spiel verwaltet“, sagte Pfitzner.

FC Arminia Adersheim – VfL Oker 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Tutic (24.), 0:2 Altekin (43.), 1:2 Degering (57.), 2:2 Lüttichau (73.).

„Wir sind mit dem Punkt zufrieden“, sagte FCA-Co-Trainer Nico Dube, dessen Team 0:2 hinten lag, „weil wir die erste Halbzeit verschlafen haben“. In Hälfte 2 sei sein FCA „klar besser“ gewesen. Vinzent Degering und Joel-Luke Lüttichau glichen folgerichtig zum 2:2 aus. Dube: „Wir hatten sogar die Chance aufs 3:2, wären fast als glücklicher Sieger vom Platz gegangen.“

Die Montagspiele

FC Othfresen – MTV Wolfenbüttel II 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Straube (63.), 0:2 Bischoff (68.), 0:3 T. Reihers (75.).

Geduld mussten die Meesche-Kicker beim Schlusslicht aufbringen. „Unser Matchplan, früh zu attackieren und schnell nach vorne zu spielen, ist nicht aufgegangen“, berichtete MTV-Coach Anthony Pfitzner. In der ersten Hälfte habe es auf beiden Seiten keinen Torschuss gegeben. Mit offensiven Einwechslungen kam der MTV immer mehr ins Rollen und erzielte noch drei Treffer. „Es hätten sogar noch ein paar mehr sein können“, so Pfitzner.

Goslarer SC – SG Roklum-Winnigstedt 7:2 (3:0). Tore: 1:0 Almeida (4.), 2:0 Frank (22.), 3:0 Lora-Moreno (24./HE), 3:1 Eggers (53.), 3:2 Joe (61.), 4:2, 6:2 Lora-Moreno (74., 77.), 5:2 Frank (76.), 7:2 Almeida (86.).

0:2 lagen die Roklumer schon zurück als Peter Rumlich einen Goslarer Torschuss auf der Linie teilweise mit dem Arm abwehrte. Die Konsequenz: Elfmeter für den GSC und rote Karte für den Roklumer Abwehrspieler. Trotz der Unterzahl kamen die Gäste in der zweiten Hälfte auf 2:3 heran. „Da haben wir nochmal alles rausgefeuert, was wir hatten. Danach hat Goslar das gut zu Ende gespielt“, sagte SG-Spielertrainer Pascal Krafft.

SV Fümmelse – FC Germania Bleckenstedt. Das Spiel wurde wegen der Platzverhältnisse in Fümmelse kurzfristig abgesagt.

SV Union Salzgitter – FC Arminia Adersheim 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Duew (83.), 1:1 Krüger (90.+2).

Die Arminen waren laut Co-Trainer Jan Buchmann schon in der ersten Halbzeit feldüberlegen. In der zweiten kamen dann eine Reihe von hundertprozentigen Chancen dazu, die die Gäste aber nicht nutzten. Aus dem Nichts fiel dann das Gegentor, doch Fabian Krüger rettete in der Nachspielzeit den Punkt. „Am Ende ist es zwar ein glückliches Unentschieden, aber es wäre mehr drin gewesen“, so Buchmann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de