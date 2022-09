SG-Lauffreude wird zum Trumpf, Hornburg unterliegt zum Start

Seine sieben Treffer reichten nicht: Der MTV Hornburg um Nigel Gille (am Ball) verlor zum Saisonauftakt in Lehndorf mit 22:25.

Einen Sieg und zwei Niederlagen gab es für die Wolfenbütteler Kreisvertreter in den Handball-Regionsoberligen. In Staffel 1 feierte die SG Sickte/Schandelah im zweiten Spiel den zweiten Sieg und grüßt von der Tabellenspitze, während der MTV Hornburg in Staffel 2 zum Saisoneinstieg in Lehndorf unterlag. Die HG Elm II verlor bereits ihr zweites Saisonspiel.

Regionsoberliga, Staffel 1

Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt – SG Sickte/Schandelah 29:42 (13:21). Die SG feierte einen Start-Ziel-Sieg – auch, weil sich die Mannschaft bestens auf die „Shooter“ der Helmstedter eingestellt hatte. Die Gäste hielten gegen die großgewachsenen und wurfgewaltigen HF-Schützen stets das Tempo hoch. „Bei uns hat alles gepasst“, sagte SG-Trainer Matthias Frühauf. „Wir haben eine junge Truppe, die schnell auf den Beinen ist. Damit hatten die Helmstedter Probleme.“ Sein einziger Kritikpunkt: „Bei den Abschlüssen müssen wir konzentrierter und ohne Ball aktiver werden.“

SG: Alex, Isermeyer – Mitja Mallol, J. Liborius 2, Schilling 10, J. Bosse 9, Harries 2, Peschmann, M. Bosse 3, F.-M. Liborius 1, Post 3, J. Frühauf 5.

Regionsoberliga, Staffel 2

Lehndorfer TSV – MTV Eintracht Hornburg 25:22 (14:11). Die Hornburger hielten ihre Auftaktpartie bis in die Schlussphase offen, brummten in der „Crunch-Time“ jedoch Zeitstrafen ab und mussten schließlich doch abreißen lassen.

MTV: Rapmundt, Strohäcker – Grünke 4, Tappe 2, Müller 3, Lammert, Wallat, Heilmann 2, Reppin, Kays 2, Gille 7, Creydt 4.

HG Elm II – HSG Langelsheim/Astfeld 26:41 (11:19). Zweite deftige Abfuhr für die HG im zweiten Saisonspiel. Die Hausherren waren klar unterlegen, Langelsheim führte von Minute 1 bis Minute 60.

HG: Arndt, Kreith – Degenhardt 3, Wunderling 5, Achilles 3, Spörl, Müller 2, Bormann, Malkoc, Bencke 1, Buchheister 2, Schmidt 1, Roloff 1, Adolph 8.

