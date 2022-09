Nadine Rudel lässt den VfR Weddel überraschend jubeln

Die Vorzeichen waren für den VfR Weddel wahrlich nicht die Besten. Dem Tischtennis-Oberligisten fehlten im Heimspiel gegen den TSV Watenbüttel II die etatmäßige Nummer 1 (Lidiia Schönknecht), die wohl ohnehin für die gesamte Hinrunde ausfällt, und die Nummer 2 (Melanie Mosterdijk), die kurzfristig ausfiel. Dennoch setzte sich der VfR mit 6:4 durch.

Hoffnung keimte bei den Weddelerinnen spätestens dann auf, als sie feststellten, dass die TSV-Reserve ebenfalls ohne ihre beiden Spitzenspielerinnen antrat. „Da erschien ein 5:5 zumindest möglich“, rechnete sich VfR-Trainer Hans-Peter Schlüter aus.

Für Weddel rückte Miriam Dederding auf die Spitzenposition. Sie behielt eine weiße Weste, gewann beide Einzel und an der Seite von Linda Rudel auch das erste Doppel. Rudel steuerte zudem einen Punkt aus dem Sieg gegen Watenbüttels Nummer 1 bei, ließ aber in ihrem zweiten Einzel nach 2:0-Führung noch abreißen. Der fünfte Punkt für das avisierte Remis geriet plötzlich doch noch in Gefahr.

Doch der VfR konnte sich auf seine Reserve-Frau verlassen: Lindas jüngere Schwester Nadine Rudel hatte laut Schlüter seit März keinen Schläger mehr in der Hand gehabt und erst in letzter Minute für die Begegnung zugesagt. Nadine Rudel trug letztlich aber maßgeblich dazu bei, dass die Weddelerinnen nicht nur das Unentschieden erreichten, sondern sogar als Sieger die Halle verließen. Sie gewann in drei Sätzen gegen Alea Augustin und behielt dann gegen die ehemalige Watenbütteler Nummer 1, Alexandra Prietz, in fünf Sätzen die Nerven, nachdem sie bereits 2:0 geführt hatte. „Erst hatten wir viel Pech, dann aber viel Glück“, lautete das Fazit von Weddels Coach Schlüter.

VfR Weddel – TSV Watenbüttel II 6:4

Dederding/L. Rudel – Preuß-Mazier/van Alst-Rösch 13:11, 7:11, 11:5, 11:5

N. Rudel/Siedentop – Prietz/Augustin11:9, 8:11, 9:11, 5:11

Miriam Dederding – Claudia van Alst-Rösch 8:11, 11:6, 11:9, 11:7

Linda Rudel – Jenny Preuß-Mazier 13:11, 8:11, 11:9, 6:11, 11:6

Nadine Rudel – Alea Augustin 11:6, 11:5, 11:9

Lilli Siedentop – Alexandra Prietz5:11, 8:11, 3:11

Miriam Dederding – Jenny Preuß-Mazier 11:2, 11:3, 11:7

Linda Rudel – Claudia van Alst-Rösch 11:8, 11:6, 1:11, 1:11, 6:11

Nadine Rudel – Alexandra Prietz 11:9, 12:10, 8:11, 5:11, 12:10

Lilli Siedentop – Alea Augustin 11:7, 5:11, 8:11, 3:11

