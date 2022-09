Wolfenbütteler Offensivfeuerwerk zum Regionalliga-Auftakt

Wolfenbüttel. Die MTV/BG gewinnt am Landeshuter Platz gegen Göttingen mit 83:63. Das Spiel wird allerdings mit 20:0 gewertet.

Sina Geilhaar zeigt es an: Sie traf zwei Dreier im Spiel gegen Göttingen.

Der Saisonauftakt am heimischen Landeshuter Platz ist den Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen vor rund 100 Zuschauern gelungen. Das neuformierte MTV/BG-Team hat den ASC 46 Göttingen deutlich mit 83:63 (31:24, 13:14, 18:9, 21:16) geschlagen. Der 20-Punkte-Vorsprung blieb auch einen Tag später noch erhalten, obwohl die Partie da inzwischen gewertet wurde. Die Gäste hatten eine nicht einsatzberechtigte Spielerin aufs Parkett geschickt – die Konsequenz: die Spielleitung der Regionalliga Nord wertete die Partie mit 20:0 für die Wolfenbüttelerinnen. Der ASC bekommt zudem einen Minuspunkt in der Tabelle.

Göttingen führt nur zu Beginn des Spiels

Für die Gäste also ein echter Fehlstart in die Saison. Ganz anders bei den Wolfenbüttelerinnen. Dort lief schon einiges richtig gut zusammen. „Ich war positiv überrascht. Wir konnten ja kein Testspiel vor dem Saisonstart absolvieren. Es hat sich aber ausgezahlt, dass wir viel 5 gegen 5 trainieren konnten“, sagte MTV/BG-Trainer Andreas Hundt. Dessen Team lag allerdings zunächst einmal hinten. 11:3 führten die Göttingerinnen nach drei Minuten durch erfolgreiche Distanzwürfe. Insbesondere die Göttingerin Juliane Winkler traf immer wieder von draußen und schoss im gesamten Spielverlauf sechs Dreier in den Wolfenbütteler Korb.

Die Gastgeberinnen haben sich aber rechtzeitig gefangen, sind wieder herangekommen – 22:22 stand es in der 9. Minute. Bis zum Ende des ersten Viertels haben sich die Wolfenbüttelerinnen noch ordentlich abgesetzt. In den zweiten Abschnitt ist MTV/BG mit einem 10:2-Lauf gestartet. Dem setzten die Göttingerinnen ebenfalls einen erfolgreichen Run entgegen.

Wolfenbüttelerin Lina Lieckfeld macht zehn Punkte in fünf Minuten

Im dritten Viertel ließ MTV/BG-Centerspielerin Lina Lieckfeld dann die Göttinger Defensive verzweifeln. Innerhalb von fünf Minuten erzielte sie zehn Punkte, während im gleichen Zeitraum der ASC nur auf zwei Zähler kam. Lieckfeld war mit 18 Zählern beste Wolfenbütteler Punktesammlerin .

„Wir haben im Verbund gut funktioniert und sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine gute Leistung abgeliefert“, sagte MTV/BG-Coach Hundt. Ihn freute besonders die Verteilung des Scorings auf mehrere Schultern. Gleich vier Spielerinnen punkteten zweistellig. Immer wieder streute eine Wolfenbüttelerin einen Dreier ein. „Wir konnten dann auch unsere Centerinnen anspielen – und die haben gepunktet“, freute sich Hundt über den offensiven Spielfluss. Auch Lara Bosse markierte so 12 Punkte.

Neuer Punkterekord: So viele Körbe hat die MTV/BG Wolfenbüttel noch nie gemacht

83 Punkte sind tatsächlich eine Seltenheit für MTV/BG-Verhältnisse. Mit 73 Zählern hatten sie im März im letzten Heimspiel der Vorsaison gegen Osnabrück gewonnen und damit ihren offensiven Höchstwert aufgestellt. Den haben die Wolfenbüttelerinnen jetzt gleich zum Auftakt mit zehn Punkten überboten – so kann es gerne weiter gehen.

Aber auch defensiv hat die Mannschaft überzeugt. „Lara Lieckfeld hat drei Korblegerversuche geblockt“, hob Hundt als Beispiel hervor. Es sei ein gutes Spiel und eine gute Leistung seiner Mannschaft gewesen. Das kann auch die Wertung der Partie nicht schmälern. Und immerhin: die individuellen Spielerstatistiken bleiben auch so erhalten.

MTV/BG Wolfenbüttel: Baumgardt 5/1 Dreier, Berg, Bosse 12, Geilhaar 13/2, Lara Lieckfeld 10, Lina Lieckfeld 18, Niemann 4, Pabst 9/1, Rauschenfels 5/1, Sprenger 3/1, Stapel, Wagner 4.

