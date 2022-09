Dem WVC fehlt die Konsequenz im Angriff

Mit einer Rumpftruppe waren die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC zum ersten Spieltag beim SVG Lüneburg II gereist. Die acht WVC-Spieler hielten phasenweise zwar gut dagegen, am Ende stand aber eine klare 0:3 (17:25, 24:26, 17:25)-Niederlage zu Buche.

Der WVC musste ohne nominellen Diagonalspieler antreten, Kapitän Samuel Morgenstern – eigentlich gelernter Außenangreifer – schlüpfte in diese für ihn ungewohnte Rolle. „Er hatte in den letzten beiden Trainingseinheiten kurzfristig darauf hintrainiert“, erklärte WVC-Coach Michel Kretschmer die kreative Maßnahme. Außerdem half bei den Lessingstädtern Christopher Täger aus, der bisher noch gar nicht mit dem Team trainiert hatte.

Die Voraussetzungen hätten also kaum schlechter sein können, um beim Aufstiegsaspiranten Lüneburg vorstellig werden zu müssen. Die klare Niederlage ließ sich kaum abwenden. Allerdings lagen die Wolfenbütteler im zweiten Satz in Führung. „Uns fehlte in der Crunchtime aber im Angriff die nötige Konsequenz“, berichtete Kretschmer. Der Satzausgleich war zumindest zum Greifen nah und hätte den Gästen noch weiteren Auftrieb geben können.

So war die Partie nach drei Sätzen beendet. „Wir hatten zwischendurch auch richtig gute Phasen, in denen wir mit einem variantenreichen Zuspiel den gegnerischen Block auseinandergezogen haben und so zu Punkten gekommen sind. Es fehlte aber an Konstanz“, sagte Kretschmer. Auch in Sachen Spritzigkeit und Athletik hätten die Gäste noch um Zehntelsekunden schneller sein müssen, um etwas Zählbares aus Lüneburg mitbringen zu können.

WVC: Moring, Reinert, Täger, Müller, Rühland, Morgenstern, Bix, Rößler.

