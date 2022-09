Arminia Adersheim bietet schwer verdauliche Fußballkost

Es war kein fußballerischer Leckerbissen, doch am Ende galt für Fußball-Bezirksligist FC Arminia Adersheim die Devise: Mund abputzen, weiter geht’s! Der 2:0 (0:0)-Heimsieg des FCA in der Staffel 3 gegen den TSV Üfingen wird wahrlich keinem der Beteiligten lange in Erinnerung bleiben.

Arminia Adersheim entgeht nur knapp dem Gegentreffer

Die Platzherren hatten Glück, dass sie nicht mit einem Rückstand in die Pause gingen. Üfingens Offensivaktionen wirkten etwas durchdachter und zielstrebiger als das, was die Adersheimer in Durchgang 1 nach vorne produzierten. In der 17. Minute verhinderte der Querbalken Üfingens Führungstreffer, auch nach einem Drehschuss der Gäste (30.) und beim Abschluss aus Nahdistanz (44.) lag ein Adersheimer Gegentor in der Luft.

Und kamen die Arminen mal zum Abschluss, dann standen sie sich gegenseitig im Weg. So in der 32. Minute, als der aufgerückte Fabian Krüger den Ball an den Querbalken köpfte, dabei aber nicht von einem Üfinger Abwehrmann, sondern von Mitspieler Tahir Kaptantogrul entscheidend behindert wurde.

Degering und Marktl besorgen den 2:0-Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel nahm die Flutlicht-Partie bei böigem Wind zwar an Tempo zu, doch die fußballerische Qualität blieb auf der Strecke. Die Gäste, in der ersten Hälfte offensiv durchaus gefällig, zogen sich komplett zurück und überließen den Adersheimern das Feld. Die machten daraus aber zu wenig – und kamen doch irgendwie zum Führungstor. Nach einer bereits abgewehrten Ecke drosch Jan-Hendrik Kruppa den Ball noch einmal ins Zentrum, wo er Vincent Degering fand, der die Kugel mit Wucht und Wut zum 1:0 in die Maschen trat (60.).

Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Nachdem Fabian Krüger einen Elfmeter verschossen hatte (86.), traf Rene Marktl mit der letzten Aktion der Partie in Nachsetzen zum 2:0-Endstand.

Tore: 1:0 Degering (60.), 2:0 Marktl (90.+2).

Besonderes: Rote Karte (86.), Nils Molau (Üfingen).

