Deftige 0:8-Derbyklatsche für den BV Germania Wolfenbüttel

„Die Nummer 1, die Nummer 1, die Nummer 1 der Stadt sind wir!“ Immer wieder hallten die Gesänge der Spieler des Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel über den A-Platz im MKN-Sportpark. Gesänge, die für die Akteure des gastgebenden BV Germania wie eine schallende, nachträgliche Ohrfeige wirkten. Dabei waren die Germanen zuvor bereits ordentlich abgewatscht worden. Die Gäste von der Meesche siegten nach einer 90-minütigen sportlichen Machtdemonstration vor 700 Zuschauern mit 8:0 (3:0).

Wie sehr die Wolfenbütteler Fußballfans dem stadtinternen Duell entgegenfieberten, zeigte sich in den Tagen vor der Partie in der Zeitung und in den sozialen Netzwerken, in denen von beiden Seiten die eine oder andere Spitze für den Gegner verteilt wurde. Noch Minuten nachdem Schiedsrichter Niklas Olle das Spiel angepfiffen hatten, standen Zuschauer draußen am Kassenhäuschen. Auf den Wunsch, die Partie zehn Minuten verspätet anzupfeifen, ließen sich die Gäste indes nicht ein. „Die Anfrage kam zu kurzfristig, wir waren mit der Trainer-Ansprache durch und wollten danach keine Verzögerung mehr“, sagte MTV-Teammanager Lars Pape.

Linus Queißer trifft dreifach

Wer auf ein ausgeglichenes Duell voll Spannung und Intensität gehofft hatte, der sah sich früh enttäuscht. Intensiv war die Partie – in den Zweikämpfen „knallte“ es zunächst ordentlich. Die Spannungskiller trugen MTV-Trikots. Linus Queißer etwa versetzte den Germanen in Minute 15 den ersten Schlag. Niklas Kühle, unermüdlicher Antreiber aus dem Mittelfeld und über die linke Seite, hatte seinem 18-jährigen Offensivkollegen den Ball mustergültig aufgelegt – Queißers Abschluss zum 1:0 für den MTV mit der Innenseite zeugte von dessen Selbstvertrauen und erstaunlicher Abgeklärtheit.

Der Gegentreffer wäre noch zu verkraften gewesen, befand Germanias Trainer Habil Turhan. Nicht jedoch die Reaktion seiner Mannschaft. Die gab es nämlich nicht. Der MTV agierte und dominierte, Germania reagierte und lief zumeist hinterher. „Es kann auch nicht sein, dass wir kurz vor der Pause abschalten“, monierte Turhan. Die Folge der Germania-Blackouts: Kühle erzielte mit seinem ersten Punktspieltreffer der Saison das 2:0 (42.), Queißer legte nur eine Minute später das 3:0 nach.

Es kommt knüppeldick

Von diesen Rückschlägen erholten sich die Blau-Gelben nicht mehr. Im Gegenteil: Für den Aufsteiger kam es Mitte der zweiten Hälfte noch dicker. Queißer hatte noch nicht genug. Mit der Pike traf er zum 4:0, das 8. Saisontor des 18-Jährigen. Drei Minuten später verdoppelte Kühle mit dem 5:0 seine Torbilanz. Und nachdem Queißer seinem Sturmpartner Carlos Christel das 6:0 (64.) aufgelegt hatte, gab’s den verdienten Applaus. Kühle und Queißer verließen gemeinsam den Platz (66.), die zahlreichen MTV-Anhänger klatschten sich die Hände wund.

Beim BV Germania gab’s Auflösungserscheinungen. Nach vorne ging nichts, nach hinten ebenso. Auch Christel schnürte seinen Doppelpack (7:0, 76.), ehe Joscha Plünnecke mit Wucht dem Schlusspunkt zum 8:0 (81.) setzte.

MTV-Trainer Deniz Dogan lobte sein Team. „Die Dominanz über 90 Minuten ist kaum zu überbieten. Wir waren mental zur Stelle. Ich bremse aber die Euphorie. Dieser Sieg ist eine Momentaufnahme.“

BV Germania: Brettschneider – Losing (30. Goune/46. Fongang, Broer, Winkler, Feder – Heyer, Madsack, Bräunig, Özdemir (74. Himmstedt) – Baerwolf (74. Speck), Kajolli (57. Path).

MTV: Güven – Heidebroek (46. Jovanovic), Suckel, Halimi, Stöver (70. Patz) – Göwecke, Linek (70. Diana) – Klöppelt – Christel, Queißer (66. Plünnecke), Kühle (66. Abou-Raya).

Tore: 0:1 Queißer (15.), 0:2 Kühle (42.), 0:3 Queißer (43.), 0:4 Queißer (59.), 0:5 Kühle (62.), 0:6 Christel (64.), 0:7 Christel (76.), 0:8 Plünnecke (81.).

