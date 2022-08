Torjäger Patrick Wendt sorgt für 1:0-Sieg des Lindener SV

Der Lindener SV bleibt mit einem 1:0-Erfolg bei der SG Lucklum/Veltheim auf der Erfolgsspur. Die ersten drei Punkte gab es auch für die als Favorit gehandelte U23 des BV Germania Wolfenbüttel, die sich beim Aufsteiger SG Denkte/Wittmar ebenfalls mit 1:0 durchsetzte.

SG Lucklum/Veltheim – Lindener SV 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Wendt (8.).

Der Spitzenreiter fuhr im dritten Spiel den dritten Sieg ein – diesmal reichte ein Tor: Patrick Wendt traf in der 8. Minute. Ansonsten sei das Spiel auf Augenhöhe verlaufen, berichtete SG-Trainer Hans Günter Schenkel, der sich wie sein LSV-Kollege Reuf Vuckic über die Platzverhältnisse geärgert habe. Allerdings untersage es die Samtgemeindeverwaltung derzeit, den Rasen zu wässern, erklärte Schenkel.

SV Wendessen II – TSV Leinde. Abbruch. Ein „Missverständnis“ soll zu zwei Platzverweisen für die Gastgeber in der 65. Minute geführt haben. Zu dem Zeitpunkt stand es 2:1 für die Gäste. Eine Diskussion mit dem Unparteiischen folgte. „Der Schiedsrichter sah sich daraufhin scheinbar einer Tätlichkeit ausgesetzt und hat das Spiel abgebrochen“, sagte der SV-Trainer Max Ludwig. Der Fall liegt jetzt beim Sportgericht.

TuS Cremlingen II – SV Halchter 6:5 (0:1). Tore: 0:1 (45.), 0:2 (49.), 1:2 Schwesig (57./FE), 1:3 (61.), 2:3 Kistner (62.), 3:3 Hirche (77.), 4:3 Frank (80.), 4:4 (81.), 4:5 (85.), 5:5 Kistner (86.), 6:5 Linkewitsch (94.).

„Das war einfach ein total verrücktes Spiel mit vielen Toren, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hat, denn beide Mannschaften waren sich ebenbürtig“, berichtete TuS-Trainer Moritz Krüger.

SV Borussia Salzgitter II – MTV Dettum 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Salibasic (12.), 1:1 Seidel (33.), 2:1 Ahmetovic (39.), 2:2 Eigentor Trumic (88.).

MTV-Trainer Stefan Kirschner war vom Gegner bedient: „Ich habe selten so eine unfaire Truppe erlebt, die so viel nachgetreten hat.“ Am Ende konnte der Coach wenigstens ein bisschen lachen. „Der Keeper wollte in der Schlussphase noch Zeit schinden, hat lange auf dem Ball gelegen und sich den Ball dann selbst ins Tor geworfen.“

SG Denkte/Wittmar – BV Germania Wolfenbüttel U23 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Speck (83.).

Die Gäste gewannen knapp durch einen späten Treffer von Justin-Cedric Speck. Der Sieg sei allerdings nicht unverdient gewesen. „Das Spiel war echt ausgeglichen, wobei die Gäste mehr Chancen hatten, deswegen ist der Sieg unter dem Strich auch in Ordnung“, erkannte SG-Betreuer Lukas Lagemann an.

