Fümmelser lassen sich von Union Salzgitter auskontern

Die Fümmelser (li: Stephan Dettmer) nutzten ihre Chancen gegen Union Salzgitter (in Weiß) nich t ausreichend.

Einen Fehlstart in die Saison der Fußball-Bezirksliga 3 erwischte der SV Fümmelse. Die traurige Bilanz: Vier Spiele, vier Niederlagen und dazu ein äußerst schlechtes Torverhältnis (-14). Es ist deutlich, dass die Fümmelser ihre Defensive stabilisieren müssen, um wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Gegen den SV Union Salzgitter setzte es vor heimischer Kulisse eine 1:3 (1:2)-Niederlage.

Dabei stellten sich die Gäste hinten rein und lauerten auf sich bietende Konter, die dann auch zum glücklichen Sieg reichten. „Das ist einfach nur ärgerlich. Wir haben die ganze Zeit das Spiel dominiert. Die spielen total destruktiv und entführen drei Punkte“, zeigte sich Fümmelses Co-Trainer Mehmet Elbir sichtlich sauer ob des unglücklichen Verlaufs der Partie. Allerdings, so Elbir weiter, sei Union schon eine sehr starke Mannschaft, die man nicht unterschätzen dürfe. Den Hausherren fehlten die Mittel, ein defensiv eingestelltes Team zu knacken.

Zweimal Pfosten und ein Eigentor – das Glück ist derzeit nicht auf Fümmelser Seite

„Die haben das Spiel total langsam gemacht und erst ab dem Mittelfeld unsere Aktionen gestört“, so Elbir. Die Gastgeber seien ununterbrochen angerannt. Einmal traf immerhin Marvin Tetzel kurz vor der Pause. Zweimal rettete das Aluminium für die Gäste aus Salzgitter-Bad. „Das war Pech. Und dann fällt auch noch zu guter Letzt ein dummes Eigentor und ein Treffer in der Nachspielzeit“, sagte Elbir, der indes mit der Leistung seiner Truppe nicht unzufrieden war, denn Chancen gab es zuhauf, konnten aber nicht in Tore umgemünzt werden.

„Wir haben uns nicht versteckt. Es sollte heute nicht sein. Individuelle Fehler haben uns das Genick gebrochen. Die Gegentore haben wir uns selbst reingelegt“, lautete sein Fazit.

SVF: Pankoke – Tetzel, Khalid, Junicke, Tobias Wohlfart, Jonas Wohlfart, Hooth, Kendzia (81. Neumann), Eckhardt (66. Tilmans), Düe, Dettmer (46. Metin).

Tore: 0:1 Jaczak (10.), 1:1 Tetzel (39.), 1:2 Kendzia (40./ET), 1:3 Notzon (90+2).

