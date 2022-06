Arminia Adersheim krönt sich zum Kreismeister

Jetzt haben die Fußballer des FC Arminia Adersheim wirklich alles gewonnen, was für sie auf Kreisebene möglich war in dieser Saison. Nach dem 3:0-Triumph im Nordharzpokalfinale gegen den FC Groß Döhren vor drei Wochen und dem Sieg in Staffel 3 der Nordharzliga, der gleichbedeutend mit den Bezirksliga-Aufstieg war, hat sich die Mannschaft von Spielertrainer Garrit Golombek jetzt auch im Entscheidungsturnier in Gebhardshagen gegen die anderen Staffelsieger durchgesetzt und sich zum Kreismeister gekrönt.

Im Modus Jeder-gegen-jeden traten die Arminen gegen den TSV Lochtum (Staffel 1) und den FC Othfresen (Staffel 2) jeweils einmal 45 Minuten an. In der ersten Partie legte Lochtum mit einem 3:1 über den FCO vor. Im zweiten Spiel griffen die Arminen ins Turnier ein und taten sich gegen Othfresen zunächst ein wenig schwer. „Wir haben den Kampf nicht von Anfang an angenommen“, berichtete Spielertrainer Golombek. Doch auch so reichte es für einen 3:0-Erfolg der Adersheimer.

Arminia Adersheim nimmt gleich Schalen mit nach Hause

Somit war das dritte und letzte Spiel des Turniers zwischen den beiden siegreichen Teams zugleich das Finale. „Die Lochtumer hatten schon ein paar wirklich gute Kicker in ihren Reihen“, sagte Golombek. Der Gegner aus dem Goslarer Stadtteil habe zunächst einige gute Chancen vergeben. „Doch dann haben sie uns gut ins Spiel kommen lassen. Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, berichtete der dreifache Turniertorschütze Golombek. Am Ende bezwangen die Arminen den TSV deutlich mit 4:0 und waren Nordharzmeister.

Als Belohnung durfte die Delegation des FCA gleich zwei Schalen mit nach Hause nehmen. Vor den Partien erhielten die drei künftigen Bezirksligisten ihre Staffelmeisterschalen, drei Stunden später gab es für Arminia noch die Trophäe für den Kreismeister.

Nach zwei Wochen Pause beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga

Jetzt stehen zwei Wochen Pause auf dem Plan, bevor die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison beginnt. „Das hat heute noch mal Spaß gemacht. Wir freuen uns, künftig gegen solch starke und noch stärkere Gegner anzutreten“, sagte Golombek, der für die neue Spielzeit einen dritten Neuzugang – Thorben Rühe und Lukas Koppitz (beide zuvor SG Achim/Börßum/Hornburg) standen bereits fest – klargemacht hat: Mit Enis Glogov kommt ein Außenbahnspieler vom Bezirksliga-Meisterrundenteilnehmer VfL Oker nach Adersheim.

Tore (gegen Othfresen): 1:0, 2:0 Golombek (15., 38.), René Marktl (45.).

Tore (gegen Lochtum): 1:0 Lüttichau, 2:0 Golombek, 3:0 Hermsdorf, 4:0 Marktl.

