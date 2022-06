MTV Wolfenbüttel II siegt 8:1 – Sickte bleibt ohne Heimsieg

Nach dem 7:2-Auswärtserfolg im Hinspiel setzte sich der MTV Wolfenbüttel II in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga 3 auch im Rückspiel auf dem Kunstrasen des Meesche-Sportparks gegen den VfL Salder deutlich durch. Der 8:1-Sieg zeichnete sich früh ab. Der TSV Sickte beendet die Meisterrunde der Staffel 2 ohne Heimsieg. Gegen Vöhrum reicht es nach einem 1:3-Rückstand zumindest noch zu einem 3:3.

Staffel 2

TSV Sickte – TSV Arminia Vöhrum 3:3 (0:1). Nach 85 Minuten kullerten ein paar Tränen: Sicktes Trainer Patrik Ahlborn gab seinem Torhüter Tobias Mühlenkamp ein Zeichen: Auswechslung! Zum Hintergrund: Mühlenkamp hört auf. Und so formierten sich seine Mitspieler zu einem Spalier, durch das der 38-Jährige zur Seitenlinie schritt. „Das hat er sich verdient, das war mir wichtig“, sagte Ahlborn.

Sportlich überwog lange der Frust. „Das Spiel bot ein Spiegelbild unserer Saison“, sagte Ahlborn. „Wir kassieren unnötige Gegentore, beweisen aber Moral und kämpfen uns zurück – wie so oft!“

TSV: Mühlenkamp (85. Unger) – Boller, Schernikau (82. Schulze), L. Behre, Hans, R. Behre, Schmidt (24. Quietmeyer), Ibrahim, Schwieger, Zumstrull, Rohland.

Tore: 0:1 Ritter (6.), 1:1 Luis Behre (60.), 1:2 Müller (65.), 1:3 k.A. (75.), 2:3 Hans (84.), 3:3 Ibrahim (86.).

Staffel 3

MTV Wolfenbüttel II – VfL Salder 8:1 (4:0). Die MTV-Reserve steigt mit einem Kantersieg aus der Saison aus. Ein Vergnügen war die Partie für beide Teams nicht. „Die Hitze war brutal“, sagte MTV-Coach Anthony Pfitzner. Seine Mannschaft habe zwar acht Tore erzielt, „wir konnten die Zügel aber immer nur für ein paar Minuten anziehen.“

Für drei Spieler war es die letzte Partie im MTV-Trikot: Oliver Kühl zieht es zum Landesligisten TSG Bad Harzburg. Pfitzner zeigte Verständnis: „Er hat dort ein Haus gekauft. Der Aufwand, weiter für uns zu spielen, wäre für ihn zu groß.“ Henrik Bullinger legt eine einjährige Fußballpause ein, während es Laurent Maliqi zum Bezirksligisten FC Germania Bleckenstedt zieht.

Pfitzner schickt seine Jungs nun in eine 17-tägige Sommerpause. Trainingsauftakt ist erst am 5. Juli. Seine Begründung: „Wir fangen später als andere Vereine an, weil wir als zweite Mannschaft Ende Juli nicht am Bezirkspokal teilnehmen dürfen.“

MTV II: Pampus – Kaselwosky, Bischoff (71. Bullinger), Knobloch, B. Straube (46. M. Reihers), T. Reihers, Saritzki, Grötschel (37. Thiele), Maliqi (71. Kühl), J. Schöngart, M. Straube.

Tore: 1:0 Saritzki (10./FE), 2:0 Dombrowski (22./ET), 3:0 Maliqi (27.), 4:0 Schöngart (45.+3), 5:0 Thiele (48.), 6:0 Saritzki (50.), 6:1 Schanowski (51.), 7:1 Knobloch (69.), 8:1 M. Reihers (73.).

