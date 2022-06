Bei der Generalprobe für die Deutsche Pokal Meisterschaft feilte das Jugend-Cheerleading-Team "Infinity Sparks" des MTV Wolfenbüttel noch einmal an der Choreografie.

Wolfenbüttel. Die Jugend-Cheerleader „Infinity Sparks“ des MTV Wolfenbüttel treten am Sonntag bei der deutschen Pokal-Meisterschaft in Riesa an.