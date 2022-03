Wolfenbütteler Landesliga-Fußballerinnen testen erstmals

Die Frauenfußball-Landesligisten des Kreises Wolfenbüttel, der SV Wendessen und die SG Sickte/Hötzum, absolvierten nun ihr jeweils erstes Testspiel des Jahres. Die Ergebnisse fielen zwar unterschiedlich aus, dennoch waren die Trainer beider Teams durchaus zufrieden.

VfL Eintracht Hannover – SV Wendessen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Borchert (10./FE), 1:1 Au (21.), 1:2 Böndel (65./FE), 2:2 von Moltke (80./FE).

Es war zwar nur ein Vorbereitungsspiel. Aufgrund der Konstellation, dass Hannover Zweiter seiner Landesliga-Staffel ist und der SVW die Braunschweiger Staffel anführt, „hatte es schon so einen Topspiel-Charakter, und das war es fußballerisch auch. Es war von beiden Mannschaften ein sehr gutes Spiel“, bilanzierte Wendessens Trainer Marcel Döring.

Sein Team habe ganz gut in die Partie gefunden, sagte der SV-Coach. In der 10. Minute gelang den Gästen per Strafstoß auch der Führungstreffer durch Michelle Borchert. Insgesamt, so Döring weiter, „hat man in der ersten Halbzeit hier und da aber schon noch gemerkt, dass es unser erstes Spiel seit Mitte November war“. So dauerte es nicht lange, bis die Gastgeberinnen zum Ausgleich kamen.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann offensiv noch mutiger agiert. Nach dem 2:1 hatten wir gute Möglichkeiten, um noch einen oder zwei Treffer nachzulegen“, berichtete Döring. Die Chancenverwertung passte noch nicht, mit dem Spielerischen sei er aber sehr zufrieden gewesen, obwohl Hannnover noch das 2:2 erzielen konnte.

Für den SVW geht die Testspielphase bereits am Sonntag (14 Uhr) mit der Partie bei der SG Hillerse/Leiferde weiter. „Das ist eine junge, talentierte Mannschaft, die ganz sicher in die Landesliga aufsteigen wird“, erklärte Döring mit Blick auf den kommenden Gegner.

SG Hillerse/Leiferde – SG Sickte/Hötzum 5:1 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 5:0 Andresen (19., 35., 41., 57.), 4:0 Brandes (44.), 5:1 F. Bode (80.).

Dass der Tabellenführer der Bezirksliga Nord ein ernstzunehmender Gegner ist, davon konnte sich die SG Sickte/Hötzum bereits überzeugen. Während sich bei den Gästen die Trainingssituation nach den Regenfällen der vergangenen Wochen zuletzt schwierig gestaltet hatte, habe die Mannschaft aus dem Kreis Gifhorn „schon voll im Saft gestanden“, schilderte Sicktes Trainer Oliver Bartz seinen Eindruck. Auch deshalb sei für ihn das Ergebnis völlig zweitrangig gewesen.

„Für uns war wichtig, überhaupt mal wieder auf dem Platz zu stehen und Spielpraxis zu sammeln. Wir haben einiges ausprobiert – in einer anderen Grundordnung agiert und Spielerinnen auf anderen Positionen eingesetzt“, erklärte Bartz. Als er im zweiten Durchgang wieder auf das gewohnte System umstellte, „konnte Hillerse auch deutlich weniger Druck aufbauen“. So endete die zweite Halbzeit unentschieden.

Auch die Sickterinnen sind bereits am Sonntag wieder im Einsatz, ab 14 Uhr in Hötzum gegen die SpVgg Wacker Braunschweig. „Wir wollen schon mit jedem Spiel näher an unsere Form herankommen, werden dann aber eine harte Trainingswoche in den Beinen haben.“

