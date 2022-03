Wolfenbütteler Germanen zeigen Charakter im letzten Test

Es war nicht nur eine Standortbestimmung eine Woche vor dem Re-Start der Saison. Es war vor allem ein Charaktertest, den Fußball-Bezirksligist BV Germania Wolfenbüttel im letzten Testspiel der Vorbereitungswochen gegen den FC Heeseberg (Bezirksliga 2 Meisterrunde) zu bestehen hatte. Germania setzte sich auf dem Kunstrasenplatz im MKN-Sportpark mit 4:3 (0:2).

„Charaktertest bestanden“, attestierte Trainer Habil Turhan seinen Jungs nach der Partie. Trotz eines klaren Chancenplus in Durchgang 1 waren die Platzherren mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeit gegangen. Nach dem Seitentausch glich Germania zum 2:2 aus, geriet abermals in Rückstand und drehte die Partie nochmals zum 4:3-Sieg. „Es war ein letzter Test, wie man ihn sich wünscht. Heeseberg hat genau das verkörpert, was uns in der Meisterrunde erwartet. Nämlich Mannschaften, die einfachen, aber erfolgreichen Fußball spielen.“

Die Rückschläge im Spiel seien „mal ganz gut gewesen“, fand Turhan. „So können meine Jungs lernen, diese Situationen zu verarbeiten, Mentalität und Charakter zu zeigen und sich gegen eine Niederlage zu stemmen.“

Den Halbzeitrückstand glichen zunächst Rico-René Frank und Lando Baerwolf zum 2:2 aus. Zum 3:3 traf erneut Baerwolf, ehe der eingewechselte Justin-Cedric Speck den 4:3-Siegtreffer markierte.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es für den BVG in der Meisterrunde der Bezirksliga 3 auf eigener Anlage im Kreisduell mit der SG Roklum/Winnigstedt wieder um Punkte.

Tore: 0:1 Wikert (25.), 0:2 Heidebroek (41.), 1:2 Frank (69.), 2:2, 3:3 Baerwolf (70., 75.) , 2:3 Naumann (72.), 4:3 Speck (82.).

