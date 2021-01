Wolfenbüttel: Sporthallen auch für Leistungssportler geschlossen

Laut der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen dürfen Spitzensportler derzeit trainieren. In Wolfenbüttel bleiben die Sportstätten aber für solche Einzeltrainings geschlossen. Auch für Kader-Athleten gibt es keine Ausnahme.

So werden zum Beispiel die Nachwuchsbasketballer Linus und Lennart Römer in ihrem Trainingseifer ausgebremst. „Sie dürfen in Wolfenbüttel derzeit nicht trainieren“, berichtet deren Vater Frank Römer. Dies beeinflusse die Entwicklung der beiden Leistungssportler und sei Wettbewerbsverzerrung, findet Römer.

Wolfenbütteler Talente

Der 13-jährige Lennart gehört dem Landeskader an, der 16-jährige Linus geht in Braunschweig in der NBBL an den Start. „Die beiden gehören zweifelsohne zu den größten Talenten, die es derzeit in Wolfenbüttel gibt“, bestätigt MTV-Basketball-Trainer Thorsten Weinhold. Die Zugehörigkeit zu einem Landeskader oder einem -leistungszentrum ist in der Landesverordnung als Voraussetzung genannt, um als Spitzensportler zu gelten. Für diese „kann der Trainings- und Wettkampfbetrieb stattfinden, egal ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel“, heißt es auf der Homepage der Landesregierung.

In anderen Städten wird trainiert

„Beide bekommen mit, dass viele Kaderkollegen in ihren Städten trainieren dürfen, während sie sich lediglich mit Workouts fit halten können“, sagt Frank Römer. Um das Ballgefühl nicht verkümmern zu lassen, bieten sich den beiden Nachwuchs-Athleten fast keine Möglichkeiten. „Linus darf unregelmäßig in Braunschweig trainieren. Ansonsten gibt es keine Chance. Selbst der Freiplatz, der wenige hundert Meter von uns entfernt ist, ist geschlossen. Lennart hat bald drei Monate keinen Basketball in der Hand gehabt“, sagt der Familienvater.

Römer würde gerne Einzel-Hallenzeiten für seine Söhne erhalten. „Ich würde auch mit ihnen in die Halle gehen, wenn kein Trainer dabei sein darf“, sagt der ehemalige Basketballer. Auch Trainer Weinhold hält es für vertretbar, wenn Talente einzeln zum Beispiel zum Wurftraining in die Halle gehen.

Keine Ausnahmen

Aus dem Rathaus heißt es auf Anfrage unser Zeitung dazu, der Landkreis Wolfenbüttel und seine Kommunen hätten sich im vergangenen Jahr darauf verständigt, die Hallen einheitlich zu sperren. Dies sehe die Landesverordnung so vor. Stadtsprecher Thorsten Raedlein führt aus: „Würden die Kommunen nun einer Familie das Training in der Halle gestatten, kämen garantiert auch weitere Anfragen, ob man nicht eine Ausnahme machen könnte. Und garantiert gibt es auch immer nachvollziehbare Argumente. Das ist aber nicht der Sinn einer getroffenen Regel, die einheitlich für alle im gesamten Kreisgebiet sein soll. Und einheitliche Regeln wird immer jemand als ungerecht empfinden.“

Auch der Amateurspitzensport sei der Stadtverwaltung wichtig. „In normalen Zeiten ist die Stadt ja nicht grade dafür unbekannt, diesen zu fördern. Aber nun sind leider andere Zeiten mit anderen Prioritäten. Und da zählen wir auch auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, dass es Einschränkungen gibt – auch wenn diese für die persönliche Situation nicht schön sind“, so Raedlein. Trainer Weinhold bestätigt: „Die Stadt gibt dem Sport in Wolfenbüttel sehr viel. Wir haben hier normalerweise ausgezeichnete Bedingungen.“

MTV hofft auf baldige Rückkehr zum Individualsport

„Den von Stadt und Landkreis eingeschlagenen Weg gehen wir mit. Wir sind uns einig, dass es derzeit wichtigeres als Sport gibt“, sagt Klaus Dünwald, Vorstand des MTV Wolfenbüttel. Der Verein bemühe sich aber darum, den Individualsport so bald es geht, wieder zu ermöglichen, betont Dünwald und nennt individuelles Kunstturnen sowie Tennis-Einzel als Beispiele. Die Hoffnung sei da, dass es ab dem 15. Februar – bis dahin läuft der kürzlich beschlossene verlängerte Lockdown – wieder losgehen könnte.