Wolfenbütteler Reitsportler halten Pferde auf Trab

Sabine Wissel (rechts) aus Wolfenbüttel (hier mit ihrer 25-jährigen Stute Gypsi) und Natascha Herden (mit Ihrem 15-jährigen Wallach Ron) genießen hier das traumhafte Winterwetter in Groß Stöckheim an der Schäferbrücke und reiten regelmäßig zusammen aus.

Für Wolfenbüttels Reitsportler bedeutet der momentane Lockdown, dass Unterricht und Training größtenteils ausfallen. Die Vereine sind aber verpflichtet, die Pferde in Bewegung zu halten. Reiten gilt als Individualsport und bleibt somit grundsätzlich erlaubt.





„Der Schulbetrieb liegt allerdings vollkommen auf Eis“, sagt Walburga Schmidt, Dressurtrainerin beim Reitsportverein Wolfenbüttel. Damit diese fehlenden Trainingsstunden nicht dazu führen, dass die Pferde sich zu wenig bewegen, müssen die Vereine für genügend Ausritte sorgen.

Notfallplan sorgt für Bewegung

Von der Reiterlichen Vereinigung (FN) heißt es: „Reitschulen sind auch im erneuten Shutdown gefordert, die scharfen und einschneidenden

Vorgaben der Behörden zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen und dabei gleichzeitig die Gesundheit der Pferde unter Tierschutzvorgaben sicherzustellen. Hier sind strikte hygienische sowie regionale und

bundesweite behördliche Vorgaben unbedingt zu beachten.Durch den Ausfall des Reitunterrichts muss die Bewegung der Pferde durch einen

Notfallbewegungsplan sichergestellt werden.“





Beim Reitsportverein Wolfenbüttel in Adersheim sind rund 45 Pferde untergebracht – darunter acht Schulpferde. „Die Privatpferde werden von

den Eigentümern, die Schulpferde von den Mitarbeitern des Vereins bewegt“, erklärt Walburga Schmidt – dazu gehören Ritte in der Halle und

im Paddock, Springen und Ausritte ins Gelände. „Die Pferde haben ein buntes abwechslungsreiches Programm“, sagt Schmidt. Den Reitern stehen dabei begrenzte Zeitfenster zur Verfügung, um Kontakte möglichst gering

zu halten. In der Halle halten sich höchstens vier Reiter gleichzeitig auf.

Wichtigstes Ziel: Die Tiere bei Gesundheit zu halten





Auch bei der Reitsportgemeinschaft Asse sind die sechs Schulpferde jeden Tag in Bewegung. „Wir befinden uns in einer glücklichen Lage, dass wir

unseren Sport weiter ausführen dürfen“, sagt Hans-Joachim Hoffrichter, Vorstandsmitglied der RSG.





Entsprechende Konzepte, etwa wie viele Personen gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen, liegen vor. „Wir sind ja nur ein kleiner Verein. Daher herrscht ohnehin selten Gedrängel“, teilt Hoffrichter, Vorstandsmitglied der RSG, mit. Bis zu drei Reiter des Vereins dürfen die Pferde in der vereinseigenen 500 Quadratmeter großen Halle bewegen. „Das ist ja eher ein überdachter Außenplatz und nicht wie eine geschlossene Turnhalle“, schildert Hoffrichter. Die Tiere bei Gesundheit zu halten, sei für den Verein zwar mit Organisation verbunden, aber kein Problem.

Fast keine Neueintritte, laufende Kosten bei den Pferden

„Ansonsten ist die Lage natürlich schwierig für alle Reitsportvereine in der Region“, so Hoffrichter. Es gebe so gut wie keine Neueintritte dieses Jahr. Die Ausfälle der Trainingsstunden bedeuten gravierende finanzielle Einschnitte für die Vereine. „Der Longenunterricht für Anfänger hat in diesem Jahr gar nicht stattgefunden“, so Hoffrichter.

Gleichwohl verursache ein Pferd laufende Kosten – ganz egal, ob auf ihm Reitunterricht stattfindet oder nicht. „Da kommen Kosten von rund 400

Euro pro Monat und Pferd für den Verein zusammen“, rechnet Hoffrichter vor. Er rechne damit, dass sich frühestens im April oder Mai der

Unterricht langsam wieder normalisiere.