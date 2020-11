HG Elm und Eintracht Hornburg – Neustart im Januar?

Die Handballer aus dem Kreis Wolfenbüttel setzen die Saison erst im kommenden Jahr fort. Das steht seit Wochen fest. Nur in welchem Modus sollen die Ligen einen Abschluss finden? Diese Frage ist noch offen. Jetzt hat der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) Vorschläge formuliert, wie es in der Verbands- und der Landesliga im Januar weitergehen könnte.

Eine vom HVN-Präsidium installierte „Task Force Spielbetrieb“ hat jetzt erste Modelle zu einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebes vorgelegt. Laut Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof werden die Modelle mit den Vertretern der Verbandsligisten am kommenden Samstag in einer Video-Konferenz diskutiert. Das Meinungsbild der Vertreter der Landesligen ermittelt die Gruppe mit Hilfe einer Online-Umfrage.

„Wir finden es gut, dass die Vereine mit ins Boot geholt werden. Transparenz ist wichtig. Das darf nicht von oben herab entschieden werden“, kommentierte Daniel Reckel die Vorgehensweise des HVN. Der Trainer des Verbandsligisten HG Elm – der Spielgemeinschaft aus Schöppenstedt und Schöningen – findet die vorgestellten Varianten teilweise „sehr ambitioniert.“

Beim ersten Modell des HVN ist der erste Spieltag am 16. und 17. Januar angesetzt. Dafür werden die Teams teilweise in kleinere Staffeln aufgeteilt. Der zweite Vorschlag sieht eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs für das selbe Wochenende oder für den 6. und 7. Februar vor. Dabei sollen die Staffelstärken gleich bleiben.

„Derzeit sieht es danach aus, dass wir erst frühestens im Januar wieder in die Halle dürfen. Dann wäre der Neustart Mitte Januar zu früh. Wir haben jetzt zwei Monate keinen Handball gespielt. Da muss man das Team erstmal wieder langsam heranführen“, erklärt Reckel. Er müsse das Training langsam steigern und würde eventuell sogar noch Testspiele absolvieren, bevor es wieder richtig ernst wird.

„Den ersten Vorschlag sehen wir daher nicht als möglich an“, sagt der Elm-Trainer. Er bevorzugt den Start im Februar und spricht sich für eine Einfach-Runde aus, bei der die bisher absolvierten Spiele mitgenommen werden. Eine solche Variante würde dem Verbandsliga-Aufsteiger entgegenkommen. Schließlich haben die Schöppenstedter ihre bisherigen zwei Spiele gewonnen und somit bereits vier Punkte für den Klassenerhalt gesammelt.

Reckel betont aber: „Die absolvierten Partien waren ja unter Wettkampfbedingungen. Jede Mannschaft wusste, dass es um Punkte geht.“ Außerdem würde sich durch die Mitnahme der Ergebnisse der Terminkalender entspannen. Der HVN verfolgt immerhin das Ziel, die Saison bis spätestens Mitte Juli zu beenden.

„Wir sind jedenfalls alle heiß darauf, wieder in die Halle zu gehen und zu spielen“, sagt Reckel. Seine Spieler sind derzeit angehalten, sich mit Läufen und Kraft- sowie Stabilisationsübungen fit zu halten. Zweimal pro Woche treffe sich zudem die Mannschaft zu den Trainingszeiten in einer Online-Videokonferenz und absolviert gemeinsame Sportübungen unter der Anleitung von Co-Trainer Christopher Fock.

„Wenn feststeht wie es weitergeht, werden wir uns im Dezember auch gemeinsam Videosequenzen anschauen und die kommenden Gegner analysieren“, berichtet Reckel. Seit dem Aufstieg haben die Elmer diese Möglichkeit, weil ab der Verbandsliga Vereine verpflichtet sind, ihre Heimspiele aufzunehmen und im Portal Sportlounge den Konkurrenten zur Verfügung zu stellen.

Für den Spielbetrieb in der Landesliga schlägt der HVN ebenfalls die beiden Startzeitpunkte vor. Zudem sollen die Landesligisten in zehn oder elf Staffeln eingeteilt werden, in denen sieben oder acht Mannschaften bis Anfang Juni eine Hin- und Rückrunde austragen. „Diese Einteilung unterscheidet sich kaum von der jetzigen“, lautet Harald Hoppmanns Kommentar. Der Trainer vom MTV Eintracht Hornburg sieht den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs ähnlich kritisch wie sein Kollege aus Schöppenstedt. „Wenn wir im Januar – noch dazu erst nach den Ferien – wieder in die Halle dürfen, sind Verletzungen vorprogrammiert, wenn wir so früh in den Spielbetrieb einsteigen“, sagt Hoppmann. Seiner Meinung nach müsse man zunächst vier Wochen trainieren, um das erste Pflichtspiel bestreiten zu können.

Der Trainer stellt seinen Spielern derzeit Wochentrainingspläne zusammen, die diese individuell absolvieren. „Das hat bereits im Frühjahr gut geklappt“, sagt Hoppmann, betont aber: „Es fehlen die Handball-spezifischen Belastungen in der Halle.“

Daher kommt Hoppmann zu der Überzeugung: „Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Trainer schon Mitte Januar wieder spielen will.“ Welche Meinung Hornburg bei der HVN-Online-Umfrage vertritt, sollen aber die MTV-Eintracht-Spieler noch ausdiskutieren. Bis zum 5. Dezember haben die Landesligisten für ihre Stimmabgabe Zeit.

In den unteren Ligen werden die Modi voraussichtlich nächste Woche formuliert. Dann wird der Vorstand der Handballregion SüdOst-Niedersachsen seine Vorstandssitzung abhalten.