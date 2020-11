Tennis spielen ist erlaubt – doch die Plätze sind gesperrt

Kurz nach der Bekanntgabe der neuen Corona-Regeln im öffentlichen Leben inklusive dem Sport vor gut einer Woche meldete der Tennisverband Niedersachsen Bremen (TNB) Erfreuliches für seine Mitglieder: Tennis bleibt unter bestimmten Auflagen weiterhin erlaubt. Dennoch flogen bei fast allen Wolfenbütteler Vereinen bislang keine gelben Filzbälle über die Netzkanten.

Das könnte auch so bleiben – sehr zum Ärger von Timour Dick, hauptamtlicher Trainer des MTV Wolfenbüttel. „Laut Verordnung dürfen wir zwar spielen, aber die Stadt hat neben der gesamten Sportanlage des MTV auch unsere Tennishalle geschlossen.“

Grundlage für die Tennis-Sonderstellung ist, dass es als Individualsport gewertet wird. Die Verordnung des TNB besagt zum Beispiel, dass Einzel gespielt werden dürfen, aber keine Doppel – es sei denn, die vier Spieler stammen aus insgesamt zwei Haushalten.

Auch Einzeltrainings sind möglich – also ein Trainer mit einem Tennis-Schüler auf dem Feld. Trainings mit zwei Schülern sind auch erlaubt. Dann muss der Trainer allerdings sich außerhalb des Platzes befinden. Alle diese Regeln gelten für draußen und in der Halle.

Dass jetzt die Halle des MTV gesperrt wird, findet Timour Dick „unverständlich.“ So sehen es wohl auch viele Mitglieder der MTV-Tennisabteilung. „Schließlich haben alle Nachbarvereine ihre Anlagen geöffnet: Gifhorn, Braunschweig – überall wird gespielt. Für uns ist das ein großer Nachteil und eine Wettbewerbsverzerrung“, betont Dick, der auch darauf verweist, dass der MTV als einer der größten Sportvereine Niedersachsens noch keinen Corona-Fall hervorgebracht habe. Die Halle sei zudem gut zu lüften. „Am Hygienekonzept soll es bei uns nicht scheitern“, sagt Dick. Ihm fehle noch eine vernünftige Begründung vonseiten der Stadtverwaltung für die Schließung.

Von der Stadt heißt es dazu: Ziel der Verwaltung sei es, mit höchster Priorität zunächst den Schulsport weiterhin zu ermöglichen. Alle anderen sportlichen Aktivitäten bleiben untersagt. Das wurde einheitlich für alle Sportanlagen umgesetzt, erklärt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt. Es gehe darum, das Ziel zu bekräftigen, Kontakte möglichst einzuschränken. „Deswegen wird ja auch die Gastronomie geschlossen“, erklärt Raedlein.

Zwar wurden vom Land in der Verordnung einige Ausnahmen genannt. Diese seien aber keine Verpflichtung für die Kommunen, die eigenständig schärfere Maßnahmen treffen können. Das sei laut Raedlein in Wolfenbüttel der Fall, unter anderem weil im gesamten Landkreis seit Wochen eine exponentielle Steigerung der Infektionszahlen zu verzeichnen sei.

Derzeit sind daher sämtliche Hallen und Plätze, die sich in kommunalem Besitz befinden, in Stadt und Landkreis gesperrt. Das betrifft also alle Sportarten. Sobald die Infektions-Stufe auf grün gesunken sei, könne man über die Öffnung dieser Anlagen wieder nachdenken, heißt es weiter aus der Stadtverwaltung.

Bei der Wolfenbütteler Tennis- und Hockey-Vereinigung (WTHV) steht der „weiße Sport“ derzeit ebenfalls still – allerdings aus anderen Gründen als beim MTV.

„Wir trainieren dies Woche gar nicht, schauen aber mal, was wir nächste Woche machen können“, zeigt sich WTHV-Trainer Herbert Palm unsicher. Die privat betriebene Hallen-Trainingsstätte – das Komm-Sportcenter an der Schweigerstraße – hat jedenfalls geöffnet. Palm und die WTHV suchen aber noch nach einer praktikabelen Trainingslösung. „Das Problem ist, dass wir immer in Vierergruppen trainieren. Das ist derzeit nicht möglich“, sagt der Trainer.

Auch das Verbot der Doppelpaarungen würde viele Spieler derzeit ausbremsen. „Wir haben auch viele ältere Mitglieder, die seit Jahren nur noch Doppel spielen. Das ist für die nicht ohne weiteres möglich, jetzt auf Einzel umzusteigen“, betont Palm.

Der Tennistrainer gehört zudem der Liga-Mannschaft des Golfclubs Hedwigsburg an. Auch Golf wurde als Individualsport eingestuft und darf daher weiterhin ausgeübt werden. „Derzeit darf man aber nur zu zweit starten. Die Vierer-Flights sind verboten“, berichtet Palm. In Kissenbrück müssten die Mitglieder dafür zuvor eine Zeit buchen, in der sie aufs Grün gehen wollen. „Viele Zeiten sind meist nicht mehr verfügbar, da es ja auch schon recht früh dunkel wird“, berichtet Palm.