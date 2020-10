Im Derby der Bezirksliga 2 Staffel A zwischen dem MTV Schandelah-Gardessen und dem TSV Schöppenstedt gab es keinen Sieger, das Spiel endete mit einem brüderlichen 3:3. Für beide Mannschaften eigentlich zu wenig, aber für die Gäste war es immerhin der erste zählbare Punkt der jungen Saison überhaupt.

Lange Zeit roch es nach dem zweiten Saisonsieg der Platzherren unter der Leitung von Trainer Torsten Schmidt, doch seine Mannschaft kassierte mal wieder in der Schlussphase ein Gegentor – sehr zur Freude des Gästeanhangs.

„Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, sind in die Zweikämpfe gegangen und haben den Schöppenstedtern so gut wie keinen Spielraum geboten“, ärgerte sich MTV-Trainer Schmidt. Dabei war er anfangs noch guter Dinge gewesen. Dennis Bogotsch erzielte zwei schöne Treffer vor der Pause, und die Zeichen standen auf Sieg.

Auch nach dem Wechsel sei es noch gut für die Platzherren gelaufen. „Wir sind weiter gut im Spiel, denn Bogotsch hat das 3:0 auf dem Kopf, trifft aber nur die Latte. Das wäre es endgültig gewesen“, sagte Schmidt. Doch offenbar weckte das die Gäste auf. „Wir sind dann zum Anschluss gekommen – mit unserer zweiten Chance im Spiel überhaupt“, lobte Schöppenstedts Trainer Jens Knackstedt. „Von dem Zeitpunkt an hat meine Mannschaft an Selbstvertrauen gewonnen und vor allem Moral bewiesen.“

Allerdings musste der TSV erst noch einen weiteren Treffer der Schmidt-Elf verdauen. „Das Spiel hat sich tatsächlich so ein bisschen verlagert. Ich denke, wenn wir noch zehn Minuten länger gespielt hätten, dann wäre sogar ein Sieg für uns möglich gewesen. So haben wir aber zumindest den einen Punkt geholt“, war Knackstedt auch mit Wenigem zufrieden.

„Was mich ärgert ist, dass uns das jetzt schon zum zweiten Mal in der Schlussphase passiert. Wir sind da einfach nicht abgebrüht genug, um unsere Führung auch über die Zeit zu bringen“, legte hingegen Schmidt als Kritik nach.

