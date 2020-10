Neuer Schwung mit Stürmer Rico-Rene Frank

Der von allen MTV-Verantwortlichen herbeigesehnte Sieg gegen die SVG Göttingen wurde eingetütet. Dank eines Treffers von Rico-Rene Frank (19.) blieben die Meesche-Kicker im dritten Oberligaspiel vor eigenem Publikum ohne Gegentor. Durch diesen Dreier haben die Gehrke-Schützlinge nun neun Punkte auf ihrem Konto – der Anschluss an die obere Tabellenhälfte ist wieder hergestellt.

Aufatmen bei Trainern, Spielern, Betreuerstab und MTV-Fans, die phasenweise ihre Mannschaft mit lauten MTV-Rufen unterstützten. Vor allem in der ersten Spielhälfte brachte das Team von Coach Stefan Gehrke den nötigen Biss mit, um die Gäste nicht zu ihrem schnellen Umschaltspiel kommen zu lassen. Frühes Pressing und die Räume eng machen – das beherzigte der MTV und erspielte sich einige gute Gelegenheiten vor dem Tor der Göttinger, die sich im Meeschestadion mehr Spielanteile erhofft hatten.

Dazu ließen es aber die Hausherren nicht kommen. Vor allem profitierten die Wolfenbütteler von der Maßnahme, Rico-Rene Frank in die Startelf und somit in die Spitze zu beordern und Gael Nguema Ella in die Abwehrreihe zu stellen. Hinzu kamen ein wiedererstarkter Johannes Patz auf der linken Verteidigerposition sowie Jarno Engler auf der rechten Seite. So stand die Abwehrkette sicher und ließ den Gästen kaum Räume für schnelle Konter. Das war der Schlüssel zum verdienten Erfolg, den Frank mit einem knallharten Distanzschuss aus mehr als 18 Metern besiegelte. Vor allem Frank war es bis zu seiner Auswechslung in der Nachspielzeit (um Zeit von der Uhr zu nehmen), der als quirliger Unruheherd die Göttinger vor einige Rätsel stellte. Mit seiner Schnelligkeit brachte er sie immer wieder in Bedrängnis und hätte zumindest noch einen Treffer beisteuern können. Doch durch manchmal unerklärlich angezeigte Abseitspositionen wurde er von den Schiris zurückgepfiffen.

In dieser Phase zum Ende der Partie machten die Unparteiischen nicht immer einen sicheren Eindruck, was Trainer Gehrke auf die Palme brachte – prompt handelte sich der Wolfenbütteler für seine Kommentare eine gelbe Karte ein.

Wichtiger Faktor im Team der Sieger: Nils Göwecke. Er war der ruhende Pol in den MTV-Aktionen. Seine übersichtliche und besonnene Art an diesem Tag war beeindruckend, ohne Frage gehörte zu den besten seiner Mannschaft. Zudem verdiente sich der junge Richard Vollbrecht Bestnoten. Er stand überraschend in der Startelf, während Semih Kurtoglu und Leui Omar auf der Bank saßen. Omar löste dann Ella ab (69.), der eine starke Partie abgeliefert hatte.

Coach Gehrke fiel nach dem Schlusspfiff ein Stein vom Herzen. „Wir waren in der ersten Hälfte total dominant, haben kämpferisch und spielerisch überzeugt, keine Zweikämpfe gescheut und sie vor allem gewonnen. Solche Spiele musst du gewinnen“, lautete sein Fazit nach spannenden 90 Minuten. Zwar erspielte sich der SV Göttingen im Laufe der zweiten 45 Minuten ein kleines optisches Übergewicht, ohne jedoch zwingende Torchancen zu kreieren. Dafür stand die MTV-Defensive einfach zu gut.

Viel Zeit zur Regeneration hat der Oberligist indes nicht. Schon am Mittwoch, 28. Oktober, steht der nächste Auftritt im Niedersachsenpokal an, es geht zum MTV Gifhorn. Anpfiff beim Oberliga-Konkurrenten ist um 19 Uhr.