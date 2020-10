„Dieser Titel ist bei uns unvergessen“

Ende Juni 2000 wurden die D-Juniorenfußballer der damals fünf Jahre alten Sportgemeinschaft (SG) Roklum/Winnigstedt Kreispokalsieger. „Dieser Erfolg ist ebenso unvergessen wie der Aufstieg der Erstherren-Mannschaft in die Bezirksliga am 3. Juni 2017“, sagt Bernd-Uwe Meyer anlässlich dieses Jubiläums. Unser Berichterstatter war damals ganz nah dran – nicht nur als WZ-Fotoreporter, sondern auch als Vater von zwei Jungs im Team der Überraschungssieger.

„Unsere D-Jugend setzte sich auf dem alten Germania-Platz in Wolfenbüttel im Finale 4:1 gegen die Sportfreunde Ahlum durch und nimmt in der Geschichte der nunmehr 25 Jahre bestehenden Sportgemeinschaft Roklum/Winnigstedt einen festen Ehrenplatz ein“, erzählt Meyer weiter. So seien viele Fans aus dem Süden des Landkreis zum Finale nach Wolfenbüttel gereist: „Zahlreiche Zuschauer feuerten unsere erfolgreiche Jugendmannschaft an.“

Die vier Treffer für den Pokalgewinner erzielten Sadetin Demir, Jan-Hauke Meyer (2) und Frederic Meyer – „mit einem echten Gewaltschuss“, schwärmt der Vater noch heute. Der „Hammer“ sei zudem unhaltbar abgefälscht worden.

Riesen-Resonanz schon imHalbfinalle auf eigenem Platz

Die Resonanz, die jene erfolgreiche Jugendmannschaft damals in Roklum und Winnigstedt auslöste, war schon im Halbfinale deutlich geworden: Am 10. Mai 2000 wurde auf dem Platz in Roklum die SG Warnetal mit 7:1 besiegt – „und am Spielfeldrand standen mehr als 100 begeisterte Zuschauer“, kann sich Meyer gut erinnern. Kein Wunder: Seine Söhne gehörten wieder zu den Torschützen. Die sieben Treffer zum Sieg steuerten die schnellen Stürmer Sadetin Demir (2) und Jan- Hauke Meyer (4) bei sowie Abwehrspieler Frederic Meyer.