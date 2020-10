Stark formverbessert präsentierte sich der MTV Jahn Schladen in der Handball-Regionsoberliga der Männer. Dennoch reichte es beim FC Viktoria Thiede nicht zum ersten Saisonsieg. Die Elm-Reserve hat das Derby der zweiten Mannschaften gegen Warberg/Lelm II verloren.

FC Viktoria Thiede – MTV Jahn Schladen 32:29 (15:13). Es war das dritte Auswärtsspiel der Jahner in Folge und die Favoritenrolle lag klar bei den Gastgebern, die in der Vorwoche in Ehmen mit 42:19 einen Kantersieg einfahren konnten. Daran wollte Thiede mit konsequentem Tempospiel anknüpfen, doch der MTV wusste dieses Unterfangen gut zu unterbinden.

Tim Downar wurde von den Hausherren in Manndeckung genommen, doch dadurch boten sich viele Räume an, die der Jahn immer wieder mit schönen Anspielen an den Kreis oder auf die Außenspieler zu nutzen wusste. Folgerichtig lagen die Gäste anfangs immer in Führung. Nur Thiedes Kraftpaket Nico Hecker bekam die Defensive nicht in den Griff, der sechs der ersten sieben Viktoria-Treffer markierte. Bis zur Pause wogte die Partie hin und her, kein Team konnte sich einen klaren Vorteil erspielen.

Auch nach dem Wechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Thiede hatte leichte Vorteile und baute den Vorsprung zunächst auf vier Tore aus. Bis zum 25:21 (49.) schienen die Punkte sicher in Salzgitter zu bleiben.

Doch die Jahner witterten noch einmal Morgenluft und zogen das Momentum auf ihre Seite. Drei Minuten vor dem Ende stand es nur noch 27:28 aus Sicht der Schladener und Thiede taumelte wie ein angeschlagener Boxer. Dann unterliefen im Angriff allerdings zwei folgenschwere Abspielfehler, die Thiede mit erfolgreichen Tempogegenstößen bestrafte. Das war die Entscheidung.

„Heute war echt was drin, auf diese Leistung können und werden wir aufbauen. Mit dem größeren Kader und diesem Engagement hätten wir vermutlich vier Punkte in den ersten beiden Saisonpartien geholt, daher bin ich sehr zufrieden, wie wir uns in Thiede verkauft haben“, zeigte sich Trainer Marcus Wöltje angetan, obwohl die Schladener die Rote Laterne übernahmen.

Schladen: Heyer, Klinke – Einbock 7, Hermann 6, Fürst 5/1, Burmeister 4, Downar 4/1, Lüders 1, Stolper 1, von Cisewski 1, Becke, Wöltje.

HG Elm II – HSV Warberg/Lelm II 31:32 (15:14). Im Elm-Derby der Reserve-Mannschaften ging es zur Sache. „Es war eine hitzige und körperbetonte Partie. In einer für Corona-Bedingungen vollen Halle war gute Stimmung“, berichtet HG-Elm-Trainer Tobias Tost.

Die Partie war noch dazu zu fast jedem Zeitpunkt richtig eng. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzten. Die Elmer waren zur Pause vorn, starteten in den zweiten Durchgang aber mit einem 0:3-Lauf, von dem sie sich bis zur Schlusssirene nicht mehr erholten.

„Wir treffen zwar zehn Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich, haben dann aber beim Zurücklaufen den Außen des Gegners nicht im Blick“, sagt Tost. Dieser Warberger trifft in allerletzter Sekunde zum Sieg für die Gäste. „Warberg hatte einfach das glücklichere Händchen“, sagt der Elm-Trainer, der wohl für den Rest der Saison auf seinen Spielmacher Malte Behrens verzichten muss. Er hatte sich vor einer Woche einen Kreuzbandriss zugezogen. „Auf der Position müssen wir uns noch irgendwie verstärken“, so Tost.

Da das Spiel der Verbandsliga-Mannschaft ausgefallen ist, konnte die Zweite auf einige Akteure daraus zurückgreifen. Martin Schoel steuerte zum Beispiel sieben Treffer bei. Ein entscheidender Vorteil ergab sich daraus aber nicht, da auch die Gäste mit Verstärkung aus ihrer Ersten angereist waren.

Elm II: Meske – Hettich 3, J. Vahldiek 5/2, Schiefelbein 1, Albrecht 2, O. Behrens 2, Schoel 7/1, Schulz 2, Degenhardt 1, Vahldiek 2, Scheller 1, Niemann, Nagatz 2, Fock 3.