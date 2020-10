Die B-Jugendfußballer des BV Germania Wolfenbüttel und des MTV Wolfenbüttel holen wichtige Punkte. Germanias David Hettich erzielte Treffer des Tages und MTV-Akteur Can Tarhan glänzte mit zwei Toren.

B-Junioren, Landesliga, MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Danijel Avramovic (15.), 1:1 (35.), 1:2 (41.), 2:2 Berkay Kartal (50. FE), 3:2/4:2 Can Tarhan (68./76.).

„Meine Mannschaft hat von Beginn an die Kontrolle über das Spiel übernommen, allerdings zahlreiche sehr gute Einschussmöglichkeiten liegen gelassen, so dass wir nach zwanzig Spielminuten mit nur einem Treffer in Führung lagen“, berichtet MTV-Trainer Timo Schäfer. Im ersten Durchgang ließen die Hausherren nur einen Torschuss der Vorsfelder zu, der reichte aber zum Ausgleich. „Nach dem Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten wir erneut die Kontrolle übernehmen und erspielten uns zahlreiche Torchancen, die diesmal auch besser verwertet wurden. Fazit: Absolut verdienter Sieg für die Meesche-Elf, einzig die Chancenverwertung gilt es zu verbessern. Beste Spieler: Can Tarhan, Victor Lindhof“, so Schäfer.

BV Germania Wolfenbüttel – JSG SC U SalzGitter 1:0 (0:0). Tore: 1:0 David Hettich (48.).

Es war die erwartet intensive und schwere Partie gegen die spiel- und laufstarke Mannschaft aus Salzgitters Süden. Beide Teams standen hoch und versuchten, den Gegner schon beim Spielaufbau zu stören. Somit entwickelte sich auf beiden Seiten kein großer Spielfluss, sondern ein aus Zweikämpfen geprägtes Spiel um jeden Meter Boden. „David Hettich leitete den „Treffer des Tages“ mit einem öffnenden Ball auf unsere offensive rechte Seite sogar selbst ein“, freute sich BVG-Trainer Mathias Hahn. „Meine Mannschaft musste heute die eine oder andere brenzlige Situation überstehen. Durch eine geschlossene mannschaftliche Defensivleistung, einer großen Laufbereitschaft und einem starken Torwart blieben wir das erste Mal in der Saison ohne Gegentor und haben das Feld als Sieger verlassen“, sagt Hahn.

C-Junioren, Landesliga: VfB Fallersleben – MTV Wolfenbüttel 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Paul Wolf (11.), 0:2/0:3 Lenn Simon Knackstedt (12./21.), 1:3 (65.), 2:3 (68.).

Das Spitzenspiel wurde am Ende noch spannend. „Im ersten Durchgang waren wir effektiv und sind mit den ersten beiden Chancen in Führung gegangen. Anschließend beherrschten wir den Gegner und zogen unser sicheres Passspiel auf. Es hat vieles geklappt. Zur Pause schien die Begegnung bereits entschieden“, teilt MTV-Trainer Bert König mit. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich jedoch ein komplett anderes Spiel. Die Gastgeber bekamen immer mehr Zugriff. „Wir können von Glück sprechen, dass der Schiedsrichter pünktlich abgepfiffen hat, sonst wäre wohl noch der Ausgleich gefallen, aber das war eine gute Erfahrung für meine Spieler. Spieler des Tages war mein Keeper Ole Kisslinger, der insbesondere zum Spielende sehr souverän und abgeklärt agierte“, so König.

VfL Wolfsburg II - BV Germania Wolfenbüttel 8:0 (3:0). Tore: 1:0 (19.); 2:0 (25.); 3:0 (33.); 4:0 (38.); 5:0 (41.); 6:0 (44.); 7:0 (47.); 8:0 (59.).

„Wir wussten, was uns in Wolfsburg erwarten wird und hatten uns vorgenommen, von Beginn an in den Zweikämpfe präsent zu sein, um an Sicherheit zu gewinnen“, plante BVG-Trainer Marius Feder seine Marschroute. In der ersten Halbzeit hielten die Gäste noch gut mit, kassierten aber durch kleine Fehler drei Gegentreffer. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Start verschlafen und kassierten innerhalb von neun Minuten gleich vier Gegentore, da sich meine Spieler nicht an die besprochenen Vorgaben hielten. Anschließend fanden wir zurück ins Spiel, das allerdings zu diesem Zeitpunkt schon längst entschieden war“, sagt Feder.

Bezirksliga Süd: MTV Wolfenbüttel II – FC Eintracht Northeim II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Dominik Wuttke (23.); 1:1 (58.).

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig im Spielaufbau und im Mittelfeld. Eine sehenswerte Einzelleistung von Dominik Wuttke führte zum 1:0 für die Hausherren. So ging es in die Pause. Das gleiche Bild zeigte sich auch in der zweiten Halbzeit: ein sehr ausgeglichenes Spiel mit einem Torerfolg der Gäste. „Ein gerechtes Unentschieden“, resümiert MTV-Trainer Torsten Rupprecht. „Kämpferisch war es eine gute Leistung meiner Mannschaft. Spielerisch ist noch Luft nach oben.“