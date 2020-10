In der Fußball-Nordharzliga hat Arminia Adersheim den nächsten Sieg eingefahren, nach 90 Minuten stand es 2:0 in der Partie gegen den SV Kissenbrück. Neun Treffer gab es in der Partie Thiede gegen Dettum. Die SG Achim/Börßum/Hornburg bezwang den TuS Cremlingen mit 2:1.

SG Achim/Börßum/Hornburg – TuS Cremlingen 2:1 (1:1). Tore: „Ich denke, das Spiel hätten wir mindestens mit 6:2 gewinnen müssen, denn wir hatten ein paar Hochprozentige, die wir nicht gemacht haben“, trauert Denny Sondergeld den Gelegenheiten nach. Ich bin etwas enttäuscht von Cremlingen, die waren sonst deutlich unbequemer“, sagte der SG-Trainer. FC Arminia Adersheim – SV Kissenbrück 2:0 (0:0). Tore: Da war viel Mühe dabei. „Adersheim war die bessere Mannschaft und hatte mehr Spielanteile, wir haben aber eine ausgeglichene erste Halbzeit abgeliefert“, lobte SVK-Trainer Alexander Böhm. Direkt nach der Pause kamen die Gastgeber mit einem sehr schönen Spielzug zur Führung. „Nach dem Treffer konnten wir offensiv nichts mehr ausrichten, doch das zweite Tor fiel erst in der Nachspielzeit. Das hat meine Mannschaft richtig gut gemacht“, war Böhm trotzdem zufrieden. FC Viktoria Thiede – MTV Dettum 5:4 (2:1). Tore: „Das Spiel war eigentlich über 90 Minuten ausgeglichen, wir haben allerdings dreimal bei Standard-Situationen nicht gut verteidigt – das hat uns letztlich das Genick gebrochen“, erklärte MTV-Trainer Stefan Lochte, warum eine 4:2-Führung 25 Minuten vor dem Ende nicht zum Sieg reichte. TSV Destedt – SV Wendessen 0:4 (0:1). Tore: Der erste Durchgang sei durchwachsen gewesen, Keeper Ric Höhlemann verhinderte mit einem parierten Strafstoß den Rückstand der Gäste. „Nach der Pause haben wir dann etwas umgestellt und schon lief es für uns. Am Ende war der Sieg verdient“, freute sich SVW-Trainer Dennis Neubauer über den Auswärtserfolg. „Das Ergebnis spiegelt den Verlauf nicht unbedingt wider“, sagte Nico Kynast vom TSV. Staffel 2: KSV Vahdet Salzgitter II – FSV Fuhsetal 0:1 (0:0). Tor: Ein glücklicher Sieg. FSV-Keeper Fabian Gruhn parierte gegen einen bärenstarken Gegner einen Elfmeter. „Der KSV spielte nach einer roten Karte nur noch zu zehnt, dennoch waren wir nicht überlegen. Erst ein Konter war dann erfolgreich – den haben wir irgendwie über die Zeit gebracht“, berichtete FSV-Trainer Thorsten Kühner.