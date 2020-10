Der BV Germania Wolfenbüttel hat die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball für den kommenden Januar abgesagt. In den vergangenen 33 Jahren konnte das allseits beliebte Turnier am Anfang jeden Jahres durchgeführt werden. „Für das kommende Jahr 2021 müssen wir die Veranstaltung nun schweren Herzens leider absagen“, schreibt Fußball-Abteilungsleiter Jan Sturm.

Nach Informationen des Landes Niedersachsen, des Wolfenbütteler Gesundheitsamtes und in Absprache mit der Stadt Wolfenbüttel sei eine Ausrichtung aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Die aktuellen Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen besagen, dass ein Sporttreiben mit bis zu 50 Personen möglich ist. An allen Turniertagen sind 7 bis 8 Mannschaften á 10 Spieler plus Trainer/Betreuer am Start.

„Bei dieser Größenordnung allein ist selbst das Fußballspielen nicht rechtens. Weiterhin offen ist die Frage, ob überhaupt Zuschauer aufgrund der schwer einzuschätzenden Lage zugelassen wären“ so Sturm. Er verweist auf Einbahnstraßenregelungen oder Gedränge im Foyer als Beispiele. Zudem könnten sich die aktuellen Verordnungen - auch aufgrund der derzeit wieder steigenden Fallzahlen - bis Anfang Januar noch ändern.

„Aufgrund all dieser Einschränkungen erachten wir es als unverantwortlich und grob fahrlässig ein solches Turnier durchzuführen. Als Alternative werden wir nach ebenfalls bereits erfolgter Rücksprache mit der Stadt Wolfenbüttel und dem Hofbrauhaus Wolters, die inoffizielle Stadtmeisterschaft im Juni 2021 nach Beendigung aller Relegations- und Pokalspiele als Freiluft-Turnier in bekannter Form - unter den dann vorherrschenden (hoffentlich milderen) Corona-bedingten Einschränkungen - im MKN-Sport-Park durchführen“, kündigt Sturm an.

Nähere Infos dazu folgen. „Wir hoffen sehr, im Jahre 2022 das Turnier wieder in bekannter Form in der Halle durchführen zu können“, sagt der Abteilungsleiter.