Nach der ernüchternden 1:4-Schlappe im Punktspiel bei Arminia Hannover strebt Fußball-Oberligist MTV Wolfenbüttel Wiedergutmachung an. Die Gelegenheit dazu haben die Gehrke-Schützlinge bereits Mittwoch-Abend um 19.30 Uhr. Dann steht das Heimspiel im Niedersachsenpokal gegen BW Tündern auf dem Programm.

Dabei hat die Mannschaft gleich zwei Gründe, um ein ordentliches Spiel abzuliefern. Zum einen soll die knappe 0:1-Niederlage in Tündern zum Auftakt der Punktspiele wettgemacht werden (der Treffer fiel erst in der Nachspielzeit), und zum anderen soll die jüngste Niederlage bei Arminia Hannover geradegerückt werden.

„Mittwoch-Abend sind die Jungs gefordert. Ich fordere und erwarte mehr Einsatzwillen und der Kampf muss angenommen werden. Die Spieler müssen kämpfen, rennen und Gras fressen“, gibt Gehrke die Marschroute vor. Denn ein Erfolg im Pokalfight, der ja bekanntlich eigene Gesetze schreibt, ist mehr als erstrebenswert. „Wenn wir fünf Spiele gewinnen stehen wir in der DFB-Hauptrunde. Das muss für jeden Spieler genügend Ansporn sein, um als Sieger vom Platz zu gehen“, betont der MTV-Coach. Das Erreichen des Hauptfeldes wäre nicht nur gut für das Image, sondern spiele auch eine nicht unwesentliche finanztechnische Rolle.

Der Trainer hofft, dass seine Mannschaft die nötige Leidenschaft, Einsatzwillen und die richtige Einstellung an den Tag legen wird. „Ich werde Leute aufstellen, die diese Attribute mitbringen“, sagt er. Denn bei der Niederlage in Hannover habe er das alles vermisst und sei sich auch nicht zu schade, einige Spieler in die MTV-Reserve abzustellen.

„Vielleicht müssen sich einige erst wieder in der zweiten Mannschaft beweisen“, legt er nach und ergänzt, allein die Torhüter-Frage sei mit Philipp Steinke nicht infrage gestellt. Um sich mental auf die heutige Pokalpartie einzustellen, gab Gehrke den Spielern am Montag trainingsfrei, „um die Köpfe wieder frei zu bekommen und sich zu regenerieren“. Am gestrigen Dienstag war dann wieder normales Training angesetzt.

Rein taktisch soll das Team aus Tündern unter Druck gesetzt und dadurch zu Fehlern gezwungen werden. „Ich gehe davon aus, dass wir ein neues Gesicht der Mannschaft sehen werden. Wir haben mit dem Gegner noch eine Rechnung offen“, so seine Devise und Hoffnung.