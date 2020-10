Der SV Wendessen lässt den STV Holzland in der Fußball-Landesliga der Frauen mit einem 7:0-Sieg alt aussehen. Die SG Sickte/Hötzum hat dagegen ihre erste Niederlage der Saison kassiert – einen 2:7-Dämpfer gegen SVG Göttingen.

STV Holzland – SV Wendessen 0:7 (0:2). Tore: 0:1/0:4 Mara-May Van Den Heuvel (9./77.), 0:2/0:5 Denise Böndel (19./80.), 0:3/0:7 Julia Wagner (FE 73./90.), 0:6 Michelle Borchert (88.).

Mit einem solch klaren Ergebnis hatten die Gäste im Vorfeld nicht gerechnet. „Wir haben aber gut in die Partie hereingefunden, waren von Anfang an voll da und haben bis zum Abpfiff nicht nachgelassen“, freut sich Marcel Döring, der Trainer der Wendessenerinnen. Er habe gemerkt, dass jede Spielerin diesen Sieg unbedingt wollte.

Holzland hatte im gesamten Spielverlauf kaum Chancen. Deren einzige Spitze, Ex-Nationalspielerin Martina Müller, rannte gegen die SVW-Abwehr an, ohne zum Abschluss zu kommen. Dagegen gingen die gäste früh in Führung. Nach einem Freistoß von Michelle Brochert, köpfte Mara Van-Den-Heuvel gegen die Laufrichtung der Torhüterin zum 1:0. „Dass wir noch vor der Pause 2:0 in Führung gehen, war wichtig“, sagt Döring. Mit dem 3:0 per Strafstoß sei dann bereits alles klar gewesen. Zuvor war Denise Böndel gefoult worden, nachdem sie die Torhüterin bereits umkurvt hatte. „Insgesamt war das toller Offensiv- und Kombinationsfußball von uns. Jetzt haben wir sechs Punkte aus den ersten drei Spielen gegen echte Topteams einefahren“, freut sich Döring.

SVW: Goldbach – Fuchs, Böndel (83. Denzin), Kraus, Borchert, Van-Den-Heuvel (78. Krautwurst), Bölsing, Berger, Heidrich (74. Scheer), Redzepi (80. Lau), Wagner.

SG RSV/Sickte/Hötzum – SVG Göttingen 2:7 (0:2). Tore: 0:1/2:3 Pia Wahlers (39./68.), 0:2 Paula Lohmann (45.), 1:2 Marie Macke (FE 52.), 2:2 Sarah Bost (66.), 2:4/2:6/2:7 Paula Lohmann (82./87./90.), 2:5 Marie Nolte (84.).

Bei der SG Sickte/Hötzum musste Coach Oliver Bartz dagegen die erste Saison-Niederlage quittieren und dabei ein neues Gesicht seines Teams kennenlernen. „So habe ich meine Mannschaft noch nie erlebt. Wir haben schlecht ins Spiel gefunden, waren wohl mit den Köpfen woanders“, sagt der Trainer.

Aufgrund individueller Fehler kassierte die SG zwei Gegentreffer in der ersten Halbzeit. „Wir wollten mit neuem Eifer in den zweiten Durchgang gehen, als ob wir wieder bei null anfangen“, schildert Bartz. Das hat zunächst funktioniert: Marie Macke erzielte mit einem tollen Heber den Anschlusstreffer. Fast hätte sie auch das 2:2 geschossen, wurde dabei aber unfair gestört. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sarah Bost sicher zum Ausgleich.

„In diese Freude hinein kassieren wir postwendend das 2:3“, sagt Bartz. Damit war die Aufholjagd dahin. „Wir haben aber von Anfang n kein gutes Spiel gezeigt und hatten kaum Zugriff“, betont Bartz.

Dass sich sein Team so vorführen lasse wie in den letzten zehn Minuten, als die Sickterinnen noch vier Gegentore kassieren, soll nicht wieder passieren. Schon am morgigen Donnerstag soll die SG im vorgezogenen Spiel beim 1. FC Wolfsburg (19.30 Uhr) wieder ein anderes Gesicht zeigen, kündigt Bartz an.

SG: Nasseri – Haake (46. Rosenthal), Hannemann, Macke, Lange, Kossian (76. Oster), Kleeschätzky, Wiese (46. Lemburg), Reinemann, Bost, Bode.