Die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel drehten in der zweiten Halbzeit auf und siegten deutlich gegen den BV Germania Wolfenbüttel im Stadtduell.

A-Junioren, Landesliga: MTV Wolfenbüttel – BV Germania Wolfenbüttel 4:1 (0:0). Tore: 1:0/4:0 Hadi Abou-Raya (46./69.); 2:0 Vincent Debus (49.); 3:0 Linus Queisser (60.); 4:1 Lando Baerwolf (76.).

„Wir hatten im ersten Durchgang definitiv mehr Ballbesitz, agierten jedoch nicht zielstrebig genug“, berichtet MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Vor zahlreichen Zuschauern merkte man es beiden Mannschaften an, dass sie sich keinen Fehler leisten wollten. „Nach der Halbzeit entwickelte sich ein komplett anderes Spiel. So konnten wir die Gäste über die verbleibenden 45 Spielminuten dominieren und hätten sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr machen können. Ich bin stolz auf meine Jungs. Was sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, hat das Prädikat Weltklasse verdient“, sagt Pfitzner augenzwinkernd.

BVG-Trainer Oussama Ouertani zeigte sich mit der ersten Spielhälfte zufrieden. „Wir haben genau so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. So konnten wir uns zwei bis drei Riesenchancen erspielen und haben hinten nichts anbrennen lassen. In der zweiten Halbzeit wollten wir genau so weiter machen. Leider gingen wir innerhalb von wenigen Minuten durch zwei individuelle Fehler in der Abwehr in Rückstand. Im Anschluss der beiden Gegentore haben wir keine Zweikämpfe mehr geführt. Am Ende war der Gegner spielerisch besser und hat verdient gewonnen“, so Ouertani.

B-Junioren, Landesliga: 1.SC Göttingen 05 - MTV Wolfenbüttel 7:0 (4:0). Tore: 1:0 (15.); 2:0 (18.); 3:0 (27.); 4:0 (30.); 5:0 (71.); 6:0 (77.); 7:0 (79. FE).

„Nach Göttingen gereist, Lehrstunde erhalten – jedoch um drei Treffer zu hoch“, kommentiert MTV-Trainer Timo Schäfer. „Der Gastgeber hat absolut verdient gewonnen, auch wenn wir in den ersten 15 Spielminuten die besseren Chancen hatten. Einfache Fehler und Naivität haben uns die erste Halbzeit gekostet. In der zweiten Halbzeit konnten wir die Partie ausgeglichener gestalten, hatten allerdings bis auf Distanzschüsse keine nennenswerten Chancen. Nach einer Zeitstrafe konnten die Gastgeber die Überzahl ausnutzen um das das Ergebnis in die Höhe zu treiben“, so Schäfer.

SSV Vorsfelde - BV Germania Wolfenbüttel 2:1 (2:0). Tore: 1:0 (1.); 2:0 (4.); 2:1 Malte Wallat (79.).

„Nach zwei groben individuellen Fehlern gerieten wir bereits nach vier Spielminuten mit 0:2 in Rückstand“, teilt BVG-Trainer Mathias Hahn mit. Diesen Rucksack konnte die Mannschaft dann über die gesamte restliche Spielzeit nur bedingt abstreifen. „Unsere Aktionen waren in vielen Bereichen zu fahrig und überhastet. Wir hatten im Verlaufe des Spiels durch einige hundertprozentige Torchancen aus Nahdistanz noch die Möglichkeit, das Spiel zu drehen, aber der Abschluss war einfach zu schwach. Der Anschlusstreffer gelang uns leider erst zu spät“, sagt der Trainer.

C-Junioren, Landesliga: BSC Acosta Braunschweig - MTV Wolfenbüttel 1:3 (1:1). Tore: 1:0 (5.); 1:1 Liam Freitag (26. FE); 1:2 Maximilian Fricke (44.); 1:3 Ole Scheffer (65.).

„Wir konnten beim Serienmeister der vergangenen Jahre eine bärenstarke Mannschaftsleistung zeigen. Für mich persönlich war es an alter Wirkungsstätte ein wunderschöner Nachmittag“, freute sich MTV-Trainer Bert König. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und dem Rückstand sind die Lessingstädter immer besser ins Spiel gekommen. „Unsere taktische Marschroute mit situativem Angriffspressing haben meine Spieler prima umgesetzt. Der Gegner hatte dadurch wenig Zeit, das Spiel zu gestalten. Unsere Abwehrspieler waren kompromisslos in den Zweikämpfen, auch hohe Zuspiele in den Strafraum haben wir als Einheit sehr gut verteidigt. Das Ergebnis und der Sieg sind hochverdient, ein großes Kompliment an die Mannschaft“, teilt König mit.

FC Eintracht Northeim - BV Germania Wolfenbüttel 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Arda Aksac (1.); 1:1 (19.); 2:1 (37.); 3:1 (67.); 4:1 (68.).

„Wir starteten richtig gut in die Partie und haben nach wenigen Sekunden die Führung erzielt. Die ersten zehn Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft“, berichtet BVG-Trainer Marius Feder. Danach hätten seine Schützlinge die Ordnung verloren und Northeim zu Chancen und zum Ausgleich kommen lassen. „Im zweiten Abschnitt haben wir sehr früh ein Gegentor kassiert, das uns aus dem Rhythmus gebracht hat. In der Folgezeit waren wir mit der körperlichen Überlegenheit der Northeimer einfach überfordert und konnten uns keine richtigen Chancen mehr erspielen. So warfen wir in den letzen 10 Minuten noch einmal alles nach vorn, um den Ausgleich zu erzielen, was letztendlich jedoch zu zwei weiteren Gegentoren führte“, sagt Feder.

Bezirksliga Süd: TUSPO Petershütte – MTV Wolfenbüttel II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 (13.); 2:0 (23.); 3:0 (36.); 4:0 (39.); 5:0 (67.).

„Wir hatten uns für die Begegnung in Peterhütte sehr viel vorgenommen, obwohl wir mit dem gesamten jüngeren Jahrgang angereist waren“, sagt MTV-Trainer Torsten Rupprecht. Der erste Spieldurchgang war jedoch von zahlreichen Fehlern im Aufbauspiel und Fehlpässen geprägt. „Auch in der zweiten Halbzeit blieb der notwendige Ruck im Team aus, so dass wir innerhalb weniger Minuten zwei weitere Gegentreffer nach individuellen Fehlern hinnehmen mussten“, so Rupprecht.