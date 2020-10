Ein Doppel-Heimspieltag am Landeshuter Platz in der Basketball-Regionalliga steht am Samstag an. Erst empfangen die Frauen des MTV/BG Wolfenbüttel die Weddinger Wiesel (15 Uhr), dann geht es für die Herzöge gegen die Aschersleben Tigers (19.15 Uhr).

Der Coach der Frauen, Andreas Hundt, erinnert sich, dass die Spiele gegen Wedding immer knappe Entscheidungen brachten. Der Gegner halte sich derzeit enorm bedeckt. Es gebe wenig Informationen über dessen aktuellen Kader und ihre Ergebnisse in der Vorbereitung. „Die haben jedenfalls meist eine kampfstarke Mannschaft, die hart aber fair zur Sache geht“, sagt der Trainer. Diese körperbetonte Spielweise der Gäste komme seiner sehr jungen Mannschaft nicht unbedingt entgegen. „Es wird daher eine gute Standortbestimmung für uns sein. Wir wollen mit Tempo und spielerischen Lösungen dagegen halten und werden versuchen, gut zu verteidigen und vor allem die zweiten Chancen zu verhindern“, erklärt Hundt. Die Herzöge-Basketballer empfangen mit Aschersleben eine Mannschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, ganz oben mitzuspielen. Die Tigers haben allerdings ihre ersten beiden Partien in der Regionalliga-Saison abgesagt, weil sie aufgrund eines Corona-Falls im Umfeld der Mannschaft sich vorsorglich in Quarantäne befanden. Für die Gäste steht also das Auftaktspiel auf dem Programm. Dementsprechend schwer fällt es auch Herzöge-Trainer Thorsten Weinhold, präzise Informationen über den Leistungsstand des Gegners zu ermitteln. Fest steht aber: „Aschersleben ist ein Playoff-Kandidat mit absolut professionellen Strukturen. Die treten bei uns mit dem Anspruch an zu gewinnen. Für die ist das ein Pflichtsieg“, sagt Weinhold. Der Wolfenbütteler Trainer habe zudem seinen Kader immer noch nicht komplettiert, stehe jetzt aber kurz vor dem Abschluss. Zwei Neuzugänge sind bereits so gut wie sicher: Torben Uster von der SG Braunschweig und Lawrence Edafe Mugagan, ein Power Forward, der in Neustadt nicht mehr zum Zug kommen sollte. Für beide sei eine Sonderspielberechtigung beantragt. Weinhold ist aber eher pessimistisch, dass diese noch rechtzeitig vor der Partie gegen Aschersleben eintrudelt. Immerhin seien Elias Güldenhaupt und Leif Jacobsen wieder im Training. „Elias ist zwar noch nicht wieder bei hundert Prozent, für einen Einsatz sollte es aber reichen“, sagt Weinhold. Die Chancen auf einen Sieg tendierten allerdings gegen Null. „Dafür hat Aschersleben einfach zu viele gefährliche Waffen im Repertoire“, sagt Weinhold, der trotz dieser Vorzeichen auf den Faktor Heimspiel am LaPla setzt: „Den darf man nicht unterschätzen. Auch die Gegner haben Respekt davor.“ Die Gäste zählen zwar zu den Liga-Favoriten, nehmen die Lessingstädter aber nicht auf die leichte Schulter. In der Spielankündigung der Tigers warnt deren Trainer Christian Schäfer insbesondere vor dem Wolfenbütteler Top-Scorer Keith Hayes mit den Worten: „Der Amerikaner ist ein kleiner, bulliger Linkshänder, der zu allem Übel auch werfen kann. Das wird eine harte Aufgabe für uns.“ Auch vor Elias Güldenhaupt und Oliver Hahn zeigt Schäfer im Vorfeld gehörigen Respekt.