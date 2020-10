Mit einem Erfolg bei Arminia Hannover will sich der Fußballoberligist MTV Wolfenbüttel am Sonntag im oberen Tabellendrittel festsetzen. Die Landeshauptstädter rangieren aktuell mit zwei Punkten aus vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und wollen mit aller Macht einen weiteren Absturz verhindern.

So erwartet MTV-Coach Stefan Gehrke einen offensiv ausgerichteten Gegner, den er schon einige Male beobachtet hat. „Ich habe genug Informationen gesammelt und kenne sechs oder sieben Spieler noch aus meiner vorherigen Trainerstelle beim TSV Halvelse“, erklärt der Trainer. Sie seien alle zu Arminia gewechselt und wollten mit Sicherheit gegen ihren Ex-Trainer eine ordentliche Partie abliefern. Da würden sie gleich noch mehr brennen. Die Mannschaft sei jung, hungrig und kämpferisch stark. Da müsse der MTV gegenhalten und vor allem in den Zweikämpfen den Hausherren den Schneid abkaufen.

„Wir werden mit Sicherheit durch die eklige und giftige Spielweise Arminias gefordert. Sie wollen beweisen, was in ihnen steckt. Deshalb müssen wir unbedingt auch unsere Chancen besser nutzen als zuletzt gegen Eintracht Northeim. Dann gehen wir hoffentlich mit drei Punkten mehr auf dem Konto aus der Partie hervor.“

Die Verletzungsliste des MTV lichtet sich mehr und mehr. Johannes Patz, Florian Feldmann und Dimitri Sarizki befinden sich im Rehatraining. Vielleicht sind sie am nächsten Spieltag einsatzbereit. Und Niklas Kühle hat bereits wieder erste Laufeinheiten absolviert. Ebenfalls im Aufbautraining befindet sich Gael Nguema Ella. Er hat individuell gearbeitet und wird Stück für Stück aufgebaut.

Bei Arminia sollen drei Zähler eingefahren werden. Der Trainer kennt auch den Grund: „Am Ende wird sich die Qualität, die wir zweifelsohne haben, durchsetzen. Denn wie wir Fußball spielen ist völlig ok, es hapert lediglich an der besseren Ausbeute der Tormöglichkeiten. Wir müssen unsere Chancen jetzt endlich nutzen. Irgendwann stellt sich dann der Erfolg ein.“

Mit der Einstellung und dem Eifer, die die Mannschaft in den Trainingseinheiten an den Tag lege, sei Gehrke sehr zufrieden. Die Stimmung sei nach wie vor bestens. Man müsse nur noch die vorgegebene Marschroute umsetzen. Mit welchem System Hannover geknackt werden soll, legt sich der Trainer noch nicht fest. Möglich seien dabei drei Stürmer oder Joscha Plünnecke als alleinige Spitze. Mögliche Alternativen in der Offensive könnten Tom Krömer, Rico Frank oder Eigengewächs Richard Vollbrecht sein. Und in der Defensive mache Sebastian Schlüschen seine Sache gut, allerdings dürften ihm nicht wie in der Schlussphase gegen Northeim unnötige Fehlpässe passieren.