„Bedingungslose Leidenschaft“ als Schlüssel

Das Debüt des neuen Trainers Oliver Dotzauer am vergangenen Spieltag beim Abstiegs-Konkurrenten TB Uphusen verlief zufriedenstellend: Trotz Rückstands und einer Halbzeit in Unterzahl belohnte sich Fußball-Oberligist MTV Wolfenbüttel in der Schlussphase durch ein Elfmetertor von Tim Heike mit einem...